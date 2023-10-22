الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في يومها العالمي.. أبرز أنواع التأتأة عند الأطفال وأعراضها

طفل
طفل

يحل اليوم، اليوم العالمي للتأتأة عند الأطفال، حيث خصص يوم عالمى لتلك المشكلة التى تسبب أزمة كبيرة لدى عدد ضخم من الأطفال، ونستعرض في التقرير التالى أبرز أنواع التأتاة عند الأطفال وكيفية التعامل معها.

أنواع التأتأة عند الأطفال

يوجد نوع يعرف باسم "التأتأة التنموية"، وهو النوع الذي يكون بين الأطفال من سن عامين إلى 5 أعوام، حيث يوجد لديهم مشكلة كبيرة في تطور الكلام ولا يتمكنوا من النطق بشكل سليم أو تكوين عبارات واضحة وصريحة يمكن فهمها، وهذا النوع ليس لديه خطورة نظرًا لأنه يختفي مع تقدم العمر.

التأتأة العصبية: وهذا النوع من التأتأة يكون بسبب وجود مشاكل في الرسائل بين الدماغ والأعصاب وهو ما ينتج عنه وجود تأتأة عند الحديث.

التأتأة النفسية: وهي التلعثم الناجم عن مشكلة نفسية أو عقلية، وهذا النوع ليس شائعًا، ويحدث في معظم الأحيان نتيجة وجود مشكلة في منطقة الدماغ التي تتحكم في التفكير.

أعراض التأتأة

ولا تعلم الكثير من الأمهات بعض الأعراض الشائعة التي توضح أن هناك مشكلة تأتأة لدى طفلها، وهو ما يتسبب في زيادة المشكلة لدى أطفالها بدلًا من حل المشكلة سريعًا بعد اكتشافها.

وهناك بعض الأعراض التي تظهر وجود تأتأة عند أطفلك:

تكرار للكلمات أو الأصوات أو المقاطع، فعندما تشعري بقيام طفلك بتكرار الكلمة أكثر من مرة يجب ان تنتبهي لذلك.

التحدث ببطء عند نطق بعض المقاطع أو في العموم، فبعض الأطفال يقوموا بنطق الكلمات بشكل بطئ للغايا. 

التوقف لفترات طويلة في أثناء الحديث، قد يشير إلي وجود مشكلة ويجب التعامل مع الأمر.

فتح الفم للكلام عدة ثوانِ دون خروج كلمات، يعتبر من أكثر الأعراض شيوعا لدى الاطفال خاصة عند سن الخامسة والرابعة.

ومن الممكن أن يكون هناك بعض الأعراض لا تخص التكلم، ولكن يكون هناك ضيق التنفس في أثناء الكلام، التوتر الزائد عن اللزوم خلال التحدث وكأن هناك شئ يعيق نطقه، وكذلك رفعة العين السريع خلال الحديث معك دون داعى لذلك، أو اهتزاز الجسم والشفاه خلال الحديث.

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