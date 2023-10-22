الأحد 22 أكتوبر 2023
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مصر

وزير الرى: 31 مليار جنيه لتنفيذ 362 مشروع لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالصعيد

وزير الرى
وزير الرى

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، الأحد، أنه تم العمل خلال العام المالي (٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) على تنفيذ ٣٦٢ مشروع بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت ٣١ مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها.

أيضا رفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

تنمية جنوب الوادي بقيمة ١٤ مليار جنيه

كما تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة ٣٠٧ مليون جنيه، وجاري تنفيذ أعمال البنية التحتية والحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة ٢.١٠ مليار جنيه، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة ٥٦٩ مليون جنيه، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية بقيمة ١.١٠ مليار جنيه، واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة ١٤ مليار جنيه.

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وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، فقد تم بتاريخ ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٢ بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي ١ مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام ٢٠٢٦، ويشتمل المشروع على إنشاء ٧ قناطر هي (فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوي – الساحلية)، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية ٢٢%.

أعمال إنشاء وتأهيل محطات رفع تنمية جنوب الوادي تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية حماية جوانب نهر النيل تاهيل الترع مشروع بمحافظات الصعيد

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