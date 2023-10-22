الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يعرض منتصف نوفمبر.. سوسن بدر تواصل تصوير "حدوتة منسية"

سوسن بدر
سوسن بدر

تواصل النجمة سوسن بدر تصوير أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "حدوتة منسية"، والذي يعرض ضمن منافسات موسم شتاء 2023. 

وقال مصدر لـ"الدستور" إن المسلسل من المقرر أن يبدأ عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منتصف شهر نوفمبر المقبل. 

ويواصل نجوم العمل تصويره على قدم وساق تحت قيادة المخرج محمد محيي. 

وتجسد سوسن بدر في العمل دور أم لخمسة من الأبناء منهم: ريم سامي ومحمود حجازي وطارق صبري ومحمد على رزق. 

ومسلسل حدوتة منسية مكون من 30 حلقة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي حول الأسرة ومشاكلها الأبناء وأزواجهم. 

أبطال مسلسل حدوتة منسية

حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، ويشاركها البطولة كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى. 

هذا وتنتظر النجمة سوسن بدر تحديد موعد جديد لعرض فيلم "آل شنب"، الذي كان من المقرر أن يشارك في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وتم تأجيله تضامنًا مع أحداث غزة. 

قصة وأحداث فيلم آل شنب

الفيلم يحكي عن "ليلى" امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة، ما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية، لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

أبطال وصناع فيلم آل شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، سيناريو أيتن أمين وأحمد رءوف وإسلام حسام.

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