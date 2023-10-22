الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مساعدات وحملة تبرع بالدم.. 3 خطوات عاجلة من نادي الزمالك لدعم فلسطين

الزمالك
الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسن لبيب، بيانًا، منذ قليل، لدعم القضية الفلسطينية.

بيان هام من مجلس إدارة نادي الزمالك

مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسئوليته الوطنية واتساقا مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

تستنكر بأشد العبارات، الجرائم والممارسات غير الإنسانية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني. وندعو الشعوب والحكومات وكافة الجهات والهيئات المحبة للسلام والمعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير وفي هذا السياق، قرر المجلس البدء فورًا في التنسيق مع كافة الجهات المعنيه نحو:

 1. تجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية؛ تمهيدا لإرسالها إلى فلسطين.

 3. تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي.

 3. تشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

موعد مباراة الزمالك وإنبي في دوري نايل

ويلتقي الزمالك مع إنبي في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضا.. رابطة الأندية: زيزو رجل مباراة الزمالك وسموحة في دوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

تنقل شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" مباريات دوري نايل موسم 2023-2024 ومن بينها مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.

وكان الأبيض اكتسح سموحة أمس في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري بخمسة أهداف مقابل هدف.

سجل خماسية الزمالك كلا من: مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 ويوسف أوباما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف سيف الجزيري وشيكابالا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقة 81 و91.

وجاء هدف سموحة الوحيد عن طريق فادي فريد في الدقيقة 67.

ارتفع رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد سموحة عند 7 نقاط في المركز السادس.

الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك القضية الفلسطينية حسن لبيب نادي الزمالك

مواد متعلقة

أزمات تواجه مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد

ترتيب الزمالك فى الدورى المصرى بعد الفوز على سموحة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": رفض استلام أسيرتين أثار غضبًا إسرائيليًا تجاه نتنياهو

القاهرة الإخبارية: أنباء عن إصابات فى صفوف الاحتلال بغلاف غزة

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة