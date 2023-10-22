مساعدات وحملة تبرع بالدم.. 3 خطوات عاجلة من نادي الزمالك لدعم فلسطين

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسن لبيب، بيانًا، منذ قليل، لدعم القضية الفلسطينية.

بيان هام من مجلس إدارة نادي الزمالك

مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسئوليته الوطنية واتساقا مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تستنكر بأشد العبارات، الجرائم والممارسات غير الإنسانية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني. وندعو الشعوب والحكومات وكافة الجهات والهيئات المحبة للسلام والمعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير وفي هذا السياق، قرر المجلس البدء فورًا في التنسيق مع كافة الجهات المعنيه نحو:

1. تجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية؛ تمهيدا لإرسالها إلى فلسطين.

3. تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي.

3. تشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

🚨 | يستنكر مجلس إدارة نادي الزمالك الجرائم والممارسات غير الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وقرارات بتقديم مساعدات لفلسطين 🏹 pic.twitter.com/MocRO7t8Rm — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 22, 2023

موعد مباراة الزمالك وإنبي في دوري نايل

ويلتقي الزمالك مع إنبي في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

تنقل شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" مباريات دوري نايل موسم 2023-2024 ومن بينها مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.

وكان الأبيض اكتسح سموحة أمس في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري بخمسة أهداف مقابل هدف.

سجل خماسية الزمالك كلا من: مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 ويوسف أوباما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف سيف الجزيري وشيكابالا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقة 81 و91.

وجاء هدف سموحة الوحيد عن طريق فادي فريد في الدقيقة 67.

ارتفع رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد سموحة عند 7 نقاط في المركز السادس.