عضو "الشعب الفلسطيني" لـ"الدستور": قمة القاهرة للسلام أكدت رفض التهجير وهذا مهم

قال وليد العوض، عضو حزب الشعب الفلسطيني، إن قمة القاهرة السلام التي دعا لها الرئيس السيسي عقدت في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم وحرب "الإبادة الشاملة" التي تنفذها دولة الاحتلال مدعومة بشكل كامل من أمريكا ضد شعبنا وتتركز هذه في قطاع غزة لقتل ما يمكن قتله وقد تجاوز العدد 4 آلاف وأكثر من 10 آلاف جريح و1500 مفقود تحت الانقاض وتدمير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تدميرًا شاملاً.

وأضاف العوض، لـ"الدستور"، أن هذا يأتي في ظل مخطط واضح تريد في إسرائيل تهجير الفلسطينين نحو سيناء وهو المرفوض فلسطينيًا من خلال إصرار الفلسطينيين التمسك بأرضهم ورفض تصفية القضية الفلسطينية، ومصريًا لما يحمله ذلك من مخاطر على الأمن القومي المصري ومن المهم في هذا السياق أولاً هو تشكيل إجماع لرفض تهجير الفلسطينين وطنهم وان تشكل ضغطاً إقليمًا مؤثراً لأخذ قرار في مجلس الأمن لادخال المساعدات الإغاثية لشعبنا والعمل لوقف العدوان المستمر على شعبنا.

‎وتابع أن قمة القاهرة للسلام أكدت رفض التهجير وهذا مهم في تشكيل اجماع رافض لذلك، وكذلك فتح ممرات إنسانية لادخال المساعدات الشعب الفلسطيني ليتمكن من الحياة، والدعوة كذلك لوقف اطلاق النار وهذا لن تلتزم به إسرائيل كما هو واضح.

وشدد “العوض” على أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس، أكدت أن المسعى يتركز لادخال المساعدات واشارته للعقبات تؤكد أن إسرائيل تبتز العالم أجمع وهى ليست ذاهبة نحو أي استجابة، بل ماضية نحو التصعيد والحرب الدموية الشاملة، والمطلوب من جوتيرش أبعد من ذلك بكثير.

وتابع عضو حزب الشعب الفلسطيني “أن الأوان لأن يكون موقف الأمم المتحدة واضحًا وحاسمًا لوقف العدوان والذهاب نحو مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية”.