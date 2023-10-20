قمة القاهرة للسلام.. محللون عرب: خطوة لإنهاء العدوان على غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية

رأى سياسيون ومحللون عرب أن «قمة القاهرة للسلام»، التى تستضيفها مصر بمشاركة العشرات من الدول والمنظمات الدولية، اليوم، ستمثل دعمًا مهمًا للقضية الفلسطينية، وتستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه الشعب الفلسطينى.

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القدس المفتوحة، إن «قمة القاهرة للسلام» تأتى بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية، لتضع العالم أمام مسئولياته، سواء الإنسانية أم السياسية.

وأضاف «الرقب»، لـ«الدستور»: «القاهرة تريد أن يسعى المشاركون فى القمة لوقف الحرب المستعرة على غزة، وإعادة تحريك عملية السلام على أساس حل الدولتين، وتأييد الموقف العربى برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء، لما يعنيه هذا من تصفية للقضية الفلسطينية».

ورأى أن عدم مشاركة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلى فى القمة يفقدها أدوات الضغط على الاحتلال، لكنها تظل مظاهرة دولية لوقف ما يحدث فى غزة، وفتح آفاق للسلام، وتحميل المجتمع الدولى فشل كل محاولات السلام على مدار خمسة وسبعين عامًا.

وتابع: «لا بد للقمة من تحقيق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود، وكذلك الخروج برؤية تضمن حلًا سياسيًا يستند لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام».

وقال المحلل السياسى العراقى، رئيس «مركز الرفد للإعلام»، عباس الجبورى، إن «قمة القاهرة للسلام»، بمشاركة العديد من الدول بينها العراق، تأتى لمعالجة ومناقشة ما يدور فى غزة، مشيرًا إلى أن كل الاجتماعات والمؤتمرات التى تعقد من شأنها إيقاف نزيف الحرب فى غزة ودعم أهلها، ولصالح القضية الفلسطينية بشكل عام.

وأضاف «الجبورى»: «يجب أن تكون هناك ثوابت لمعالجة هذا الأمر، لأنه فى كل مرة سيكون هناك هجوم على غزة، وستكون هناك إبادة جماعية وقتل للأطفال والأبرياء، وهذا ما حدث فى القصف الإسرائيلى للمستشفى المعمدانى، الذى كان يضم جرحى ونازحين».

وواصل: «هذه الثوابت يجب التوقيع عليها، خاصة أن الكيان الصهيونى لا يعترف بهذه الاجتماعات، لأنه مدعوم من أكبر دولة فى العالم كما تدعى، والغريب فى الأمر أن رئيس أكبر دولة تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، يأتى ليزور غرفة عمليات الكيان الصهيونى، بجانب زيارات وزير خارجيته ووزير الدفاع، وإرسال حاملة الطائرت من أجل مقاتلة حركة، فما حدث لم يكن حربًا بمفهوم الحرب، لأن الصراع غير متكافئ».

وأكمل: «يجب أن ينتبه القادة العرب فى القمة اليوم لهذه النقاط»، متسائلًا: «إلى متى يذبح الشعب الفلسطينى؟ منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن يرتكب الإسرائيليون المذابح دون رادع، فهل ستجد القمة حلولًا مناسبة؟ على أقل تقدير لإغاثة أهالى قطاع غزة، وهم مشردون اليوم».

واختتم بقوله: «العالم يأمل فى أن تنجح جهود القاهرة، التى كان لها دور كبير فى حل العديد من القضايا العالقة فى المنطقة».

ومن تركيا، قال الباحث السياسى جواد جوك، إن «قمة القاهرة للسلام» مهمة جدًا وتاريخية، خاصة أن هناك العشرات من الدول ستشارك فيها، ومن بينها تركيا، مضيفًا: «القمة تأتى فى وقت مناسب جدًا، وأعتقد أن مصر ستشجع الأطراف المعنية بالتدخل السياسى واللوجستى بشأن غزة».

وواصل: «قمة اليوم مهمة جدًا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن مصر أقرب الدول لغزة وفلسطين بسبب موقعها الاستراتيجى»، مشددًا فى الوقت ذاته على أن رفض القاهرة التهجير قضية مهمة جدًا.

ورأى أن القمة ستنجح فى الوصول إلى نتائج إيجابية، مطالبًا كل الدول بالتحرك سريعًا قبل بدء الاجتياح البرى الإسرائيلى لقطاع غزة، وحتى يتوقف الاحتلال عن أعماله الوحشية فى الأراضى الفلسطينية وقطاع غزة.

وقال الباحث السياسى التركى إن القمة تجمع الأطراف المعنية بحضور قوى، وتستهدف تقديم دعم سياسى ومالى ولوجستى للإخوة فى فلسطين، مشددًا على أهمية دور مصر فى هذا الملف، والتى كان من المتوقع أن تتحرك بهذه السرعة فى هذا التوقيت المناسب.

وأعرب العوضى النمر، الكاتب والصحفى الإماراتى، عن ثقته فى قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى على حماية الأمن القومى المصرى ومنع تصفية القضية الفلسطينية، مهما كانت التحديات».

وقال «النمر»: «الرئيس السيسى يمكنه التصدى برؤيته الحكيمة والقوية لأى دعوة تتبنى سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها على حساب دول الجوار، والتى ليست فى صالح أبناء الشعب الفلسطينى ذاته».

وأضاف: «الرئيس السيسى يسعى لإعلاء صوت العقل، ودعوة المجتمع الدولى للنظر للقضية الفلسطينية بإنسانية وسلام، من أجل التحرك العاجل فى سبيل وقف حالة التصعيد الجارى وحماية المدنيين، من خلال إطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، ترتكز على وقف تطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة، والتوصل لتهدئة تحقن الدماء وتجنب الشعب الفلسطينى المزيد من إزهاق الأرواح».

وشدد على أن دعوة الرئيس السيسى لحضور «قمة القاهرة للسلام» حول القضية الفلسطينية تؤكد دور مصر الداعم للقضية، وسعيها الدائم للعمل فى كل الاتجاهات للوصول لحلول عاجلة بشأنها.

وأضاف: «هذه القمة فكرة جيدة، لأنها تضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته، ولعل خير دليل على ذلك التلبية الكبيرة لدعوة الحضور، ما يؤكد أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ».

ورأى أن «قمة القاهرة للسلام» ستكون نقطة الانطلاق نحو تغليب مسار دعم التهدئة فى قطاع غزة، وستشكل فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف وضع أسس حل أزمة القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يحفظ حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، حتى يعم السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.

ونبه إلى أن التفاعل الدولى مع القمة يعكس كيف تعول الأطراف الإقليمية والعربية على مصر، وتثق فى قدرتها على تعزيز السلام والأمن فى المنطقة، واستعادة الهدوء لقطاع غزة.

وأشار إلى أن «قمة القاهرة للسلام» تستكمل ما بذلته مصر من جهود مكثفة واتصالات لا تنتهى مع زعماء وقادة دول عديدة، لوقف هذا العدوان الذى يتعرض له قطاع غزة على كل الأصعدة، إيمانًا منها بضرورة أن ينال الشعب الفلسطينى جميع حقوقه، لبدء المفاوضات وحل الصراع.

وقال الباحث السياسى التونسى، مصطفى عطية، إنه «يحسب لمصر شعبًا وقيادة أنها تصدت للمخطط الصهيونى الأطلسى، الذى تقوده أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وتنفذه إسرائيل، والقاضى بتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، وبالتالى تصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف «عطية»: «هذا المخطط ليس حديثًا، فهو أساس قيام الكيان الإسرائيلى، وقد تم تنفيذ جزأين منه، فى حرب ١٩٤٨ وما يسمى بالنكبة وخلال حرب ١٩٦٧ وما يسمى بالنكسة، والآن يريدون استكمال المخطط الاستعمارى والاستيطانى».

وواصل: «لكن مصر تصدت لهم، وأرى أن إشارة الرئيس السيسى إلى النقب كبديل وقتى للغزاويين قبل عودتهم إلى أرضهم، هو رسالة واضحة للإسرائيليين وحلفائهم بأن مصر تفهم المخطط وعازمة على منع تنفيذه».

وقال الكاتب الصحفى الأردنى، رامى المعادات، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى كان واضحًا، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وهو الوقوف فى صف إنصاف المدنيين بقطاع غزة، رغم الخلافات السياسية مع «حماس» والحركات الجهادية الأخرى.

وأضاف «المعادات»: «موقف الرئيس السيسى الذى برز خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال ربط خروج الأجانب من قطاع غزة بإدخال المساعدات العالقة، ومقابلة التصعيد بالتصعيد، كان له أثر إيجابى فى نفس المتابع العربى».

وشدد على أهمية التنسيق السياسى فى المحافل العالمية والعربية بين الأردن ومصر، باعتباره من أهم الركائز فى كسب أكبر حيز من التأييد لقطاع غزة المحاصر والمنكوب، وجعله بوصلة الرأى العالمى، وبالتالى وقف نزيف الدماء، وعدم السماح للمخطط الصهيونى بتهجير أهالى القطاع إلى سيناء المصرية.