أيمن الرقب: 25% من المنازل تم تدميرها فى غزة بسبب القصف الإسرائيلى

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس، إن أعداد الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم أكثر من مليون مواطن، مؤكدًا أنه بداية من الغد ستحدث انفراجة في الخبز والأرز والزيت وسيتم توزيعها على الفلسطينيين والعيش يتم توزيعه بسعر التكلفة وهي 4 شيكل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض دخول الوقود، والأمم المتحدة أدخلت جزءًا منه وتم توزيعه على المستشفيات ومن المقرر أن ينفد غدًا، مؤكدًا أن مياه الشرب بفلسطين ملوثة وهناك تلوث وخلط بين مياه الشرب والمياه الجوفية بسبب القصف الإسرائيلي.

منازل تضررت ولم تعد تصلح للسكن

وتابع، أن 25% من المنازل تم تدميرها في غزة لأنه يتم قصفها بشكل عشوائي، وتوجد منازل تضررت ولم تعد تصلح للسكن.