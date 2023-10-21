السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 8 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على غزة

غزة
غزة

استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب العشرات جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سوق النصيرات المركزي في وسط قطاع غزة، كما دمرت عددا كبيرا من المحلات بسبب القصف.

واستشهد 5 أشخاص قتلوا وسقط عدد من الجرحى إثر قصف طائرات إسرائيلية منزل لعائلة ياسين في حي الزيتون بالقطاع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 شهيد وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد على 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

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