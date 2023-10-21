موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. وموعد تغيير الساعة وفوائدها الاقتصادية

تتصاعدة حدة البحث عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 وذلك لرغبة قطاع عريض من المواطنين في مختلف المحافظات في ضبط ساعاتهم للذهاب إلى أعمالهم أو ضبط ساعاتهم البيولوجية لترتيب جدول مواعيدهم سواء في حياتهم الشخصية أو العملية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص والذي يهدف إلى توفير الطاقة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

أيام قليلة تفصلنا عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر، وذلك عقب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر نحو 6 شهور حيث تم تطبيقه في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي 2023 حيث يتم وفقا لتوقيت فصل الشتاء تأخير عقارب الساعة إلى الخلف نحو 60 دقيقة.

ويتم عملية تغيير الساعة وفقا للتوقيت الشتوي في منتصف ليل يوم الخميس الموافق 26 - 10 - 2023 فيتم تغيير الساعة الثانية عشر صباحا إلى الحادية عشر مساءا حيث يبدأ العمل به منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر

لا يرتبط تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر مع انطلاق شهور فصل الشتاء في يوم 21 ديسمبر 2023 حيث يبدأ العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2023 الذي يعد أحد شهور فصل الخريف حيث يستمر العمل به لمدة 6 شهور وفقا للقرار رقم 24 لسنة 2023 حيث توقف العمل به لمدة 7 سنوات.

تغلق المحلات التجارية والمولات في التوقيت الشتوي في تمام الساعة العاشرة مساءا كافة أيام الأسبوع فيما عدا عطلات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت حيث يغلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءا وتفتح في تمام الساعة السابعة صباحا وفقا لقانون وزير التنمية المحلية 456 لسنة 2020.

الفائدة من التغيير الساعة في مصر

تعمل الحكومة المصرية على ترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر الطاقة كـ (الكهرباء، البنزين، الغاز الطبيعي، المواد البترولية،…) من خلال تغيير العمل بالتوقيت الشتوي حيث توفر الحكومة نحو 25 مليون دولار من توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء كما توفير نحو 1% من استهلاك الكهرباء بواقع 150 مليون دولار في العام.

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