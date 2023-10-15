الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. ومدته في مصر

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 من أكثر تساؤلات المواطنين حاليا عبر المنصات الإلكترونية وموقع جوجل البحثي، وذلك منذ انطلاق فصل الخريف وبداية التغييرات الجوية التي يشعر بها كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية والذي يتميز بطول ساعات الليل وقصر ساعات النهار.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

يرغب عدد كبير من المواطنين في ضبط ساعتهم البيولوجية مع انطلاق شهور فصل الشتاء من خلال التساؤل عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 حيث يعمل توقيت الشتاء في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2023 والتي توافق يوم 27 من الشهر نفسه حيث يقوم المواطنين في إرجاع عقارب الساعة 60 دقيقة للوراء.

يذكر أن التوقيت الصيفي قد تم تطبيقه ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023 حيث تم تقديم عقارب الساعة إلى الخلف والذي استمر العمل به نحو 6 شهور، وذلك وفقا للقرار الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه أعضاء مجلس النواب بهدف توفير الطاقة.

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التوقيت الشتوي في مصر 2023

أكدت دراسات قامت بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك فوائد اقتصادية لتطبيق تغيير التوقيت الصيفي عن الشتوي تتمثل في توفير مبلغ 25 مليون دولارا من توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء المنزلي الأمر الذي يوفر نحو 150 مليون دولار في العام.

ويهدف تطبيق التوقيت شهور الشتاء إلى توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز الطبيعي والمواد البترولية وجميعها مواد غير متجددة ويحتاجها الإنسان في حياته اليومية حيث له فوائد اقتصادية تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة في ظل المتغيرات الاقتصادية.

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يستمر العمل بتوقيت فصل الشتاء لمدة 6 شهور حيث ينتهي العمل به في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق 26 - 4 - 2024 ويرجو من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية مراعاة ذلك الأمر وضبط أوقاتهم للذهاب إلى أعمالهم دون إحداث بلبلة أو خلل في حياتهم اليومية.

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