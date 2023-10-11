الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد تغير الساعة في مصر ومواقيت الصلاة بعد بدء التوقيت الشتوي

تغير الساعة
تغير الساعة

يبحث العديد من المواطنين عن موعد تغير الساعة فى مصر حيث يكثر البحث فى المحركات الأولى عن موعد تغير الساعة فى مصر، فى هذا السياق ترصد الدستور كل ما تريد معرفته عن موعد تغيير الساعة فى مصر والتوقيت الذي سيتم تغيير الساعة فيه. 

موعد تغيير الساعة فى مصر

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أعلن مجلس الوزراء فى بيان رسمى له عن تغير التوقيت والساعة فى مصر أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في ليلة يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، وتنتهي في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

وقال مجلس الوزراء خلال بيانه الصحفي أنه قد يستمر العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 أشهر متتالية تبدأ من يوم الجمعة 27-10-2023 وتنتهي في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل القادم 26-4-2024.

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مواقيت الصلاة في التوقيت الشتوي

ويبحث العديد ايضًا من المواطنين عن مواقيت الصلاة فى الشتاء وما هى المواعيد التي يتم فيها الآذان، فى هذا السياق ترصدها الدستور خلال السطور المقبلة وتكشف كافة المواعيد عن الصلوات الخمسة حسب التوقيت الشتوى وهى كالتالى: 

١- موعد أذان الفجر وفقًا للتوقيت الشتوي الساعة 4:38صباحًا.

٢-موعد أذان صلاة الظهر في التوقيت الشتوي الساعة 11:39 صباحًا.

٣-موعد أذان العصر وفقًا للتوقيت الشتوي الساعة 2:49 عصرًا.

٤-موعد أذان المغرب في التوقيت الشتوي الساعة 5:13مساءً.

٥-موعد أذان العشاء وفقًا للتوقيت الشتوي الساعة 6:31مساءً.

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