تتجه مصر إلى تغيير الساعة مع اقتراب فصل الشتاء وإلغاء التوقيت الصيفي الذي طبقته للمرة الأولى في أبريل الماضي بعد انقطاع استمر 12 عامًا.

تغيير الساعة

واتجه مصر إلى تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي توفيرًا للطاقة على أن يتم تغيير الساعة في مصر مرة أخرى وعودته إلى الموعد الطبيعي مع اقتراب الشتاء، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تغيير الساعة في مصر ومواقيت الصلاة في الشتاء.

موعد تغيير الوقت الشتوي

ستتجه مصر إلى تغيير الساعة بحيث تتراجع 60 دقيقة مع إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي

وستتجه مصر إلى تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي في 26 أكتوبر المقبل، حيث تتراجع الساعة 60 دقيقة، فعندما تدق الساعة 12 صباح يوم 25 أكتوبر، ستعود الساعة إلى 11 مساءً، وتصبح مصر في توقيت شرق أوروبا (EET) +2 ساعات.

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي

ستتغير مواقيت الصلاة في الشتاء بعد تغيير الساعة يوم 26 أكتوبر، حيث ستتقدم مواعيد الصلاة ساعة كاملة، ونستعرض مواقيت الصلاة والتي ستتقدم 60 دقيقة مع بداية التوقيت الشتوي وستتغير دقايق قليلة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري وتغير طول الليل والنهار مقارنة باليوم: