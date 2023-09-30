في الساعات الماضية أطلقت شركة البحث العالمية “ جوجل” شعار جديد وفريد من نوعه وهو لـ عين الغزال وهي خطوة للتجديد والتنوع الثقافي.

أستبدل موقع البحث “جوجل ” شعارًا جديد وهو لـ عين الغزال الذي يعتبر من أقدم التماثيل في العالم، ويروي هذا التمثال تاريخ دولة الأردن العريقة، التي تتمتع بتاريخ حافل من التراث الثقافي المختلف، وتم اكتشاف ويعود تاريخ هذه الأثريات في العصر الحجري الحديث وهو من (8000 عام قبل الميلاد).

وتصدر شعار شركة البحث العالمية “ جوجل” التريند خلال الساعات الماضية عقب تغير الشعار لـ عين الغزال، وقام رواد السوشيال ميديا بتداول صور “ عين الغزال “ عبر مواقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك” وعبر تطبيق “إكس”، باحثين عن أصل هذه القطع الأثرية المميزة.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الناس لمعرفة أصل وتفاصيل تماثيل عين الغزال التي تعتبر من ضمن أقدم التماثيل في العالم، لذلك يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير لمعرفة أصل تماثيل عين الغزال، وإليكم قصة تغير شعار جوجل لـ عين الغزال على النحو التالي.

من أقدم التماثيل في العالم.. قصة تغير شعار جوجل لـ عين الغزال

تعتبر تماثيل عين الغزال من أقدم التماثيل التي صنعها الإنسان، وتقع تماثيل عين غزال في منطقة تشكل نقطة التقاء بين سكان المناطق الجبلية في الغرب والبادية الأردنية في الشرق، مما جعلها محورًا حضاريًا حيث تفاعل سكان هاتين المنطقتين عبر العصور.

وتم إطلاق أسم تماثيل عين الغزال بسبب المكان الذي تم أكتشفها فيه، وهو نبع ماء كان يسقي سكان عمان لفترة من الوقت، وهو موقع يتمركز على ضفتي نهر الزرقاء (شرقيها وغربيها)، ومن المتوقع أن المنطقة كان يعيش بها الغزلان لذلك تم إطلاق هذا الأسم.

والجدير بالذكر، تعمل السلطات الأردنية على الحفاظ على تلك القطع الأثرية “ تماثيل عين الغزال ” لأنها بمثابه تاريخ هام الذي يعود أصوله للمجتمعات القديمة في المنطقة وتطورها على مر العصور، ويستمر دعم الأبحاث الأثرية وتوفير وسائل الحماية والحفاظ على موقع عين غزال نظرًا إلى أنه من ضمن الأكتشافات الأثرية في العالم.