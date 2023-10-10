موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. وموعد غلق المحلات التجارية في الشتاء

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 وإلغاء التوقيت الصيفي من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات وموقع جوجل البحثي حاليا منذ بداية شهور فصل الشتاء حيث يقدم موقع الدستور الالكتروني الإجابة على تساؤلات الملايين من المواطنين من خلال التقرير وفقا للنشرة الخدمية التي يقدمها للقراء يوميا.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

أيام قليلة تفصلنا عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 الذي من المقرر أن يتم العمل به في يوم الخميس من الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري والذي يوافق يوم 26 - 10 - 2023 حيث يقوم المواطنين بتأخير الساعة 60 دقيقة للوراء فتصبح الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل الساعة الحادية عشر مساء.

يذكر أن أعضاء مجلس النواب قد وافقوا على القانون المقترح من مجلس الوزراء بشأن تطبيق توقيت صيفي وشتوي مختلف في شهر أبريل الماضي والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تم العمل بالتوقيت الصيفي في آخر أسبوع من شهر إبريل الماضي والذي استمر لمدة 6 شهور كاملة.





مميزات عودة توقيت الشتاء 2023



أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية لتغيير الساعة من التوقيت الصيفي إلى الشتوي والعكس والتي تتمثل في ما يلي:-

توفير نحو 25 مليون دولار أمريكي نتيجة توفير وحدات الغاز الطبيعي المستخدمة في إنتاج الكهرباء لتشغيل المحطات الكهربائية التي تخدم كافة محافظات الجمهورية.

توفير نحو 1% من استهلاك الكهرباء والذي ينتج عنه توفير ما يعادل 150 مليون دولار في العام.

يذكر أن نظام تغيير التوقيت خلال شهور الصيف والشتاء تم تطبيقه في نحو 87 دولة حول العالم أغلبها في قارة أوروبا ( 55 دولة أوروبية، 9 دول آسيوية، 5 دول في أمريكا الجنوبية، 3 دول أفريقية، 4 دول في أوقيانوسيا) وجميعها تهدف إلى تخفيف استغلال الطاقة وترشيد الطاقة الموجهة لاستخدام وإنتاج الكهرباء الكهرباء.

مواعيد غلق المحلات التجارية في الشتاء

اتخذت الدولة العديد من القرارات التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية أبرزها تحديد مواعيد إغلاق المولات والمحلات التجارية خلال شهور فصل الشتاء حيث يتم غلق المحلات التجارية والورش في تمام الساعة العاشرة مساء كحد أقصى في أيام الأسبوع فيما عدا الإجازات والعطلات الاسبوعية في تمام الساعة الحادية عشر.

وتفتح المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة السابعة صباحا مع استثناء المحلات الخدمية التي لا يمكن الاستغناء عنها في حالات الطوارئ مثل الصيدليات وما إلى ذلك.

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