عفيفى: توقيت اجتماع الأمناء للفصائل الفلسطينية هام فى ظل الظروف الحالية

علق الكاتب الصحفي جميل عفيفي على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن توقيت اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية هام جدًا في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من مصر على درجة كبيرة من الأهمية بسبب إمكانية أن تكون هناك معالجات للتكور المتعلق بالقوى والفصائل والقوى الفلسطينية بعد حالة من التشرذم والتراجع والخلل في المشهد الفلسطيني طيلة السنوات الماضية.

وأشار إلى أن القاهرة تستضيف الفصائل الفلسطينية بشكل دوري، وتوجه الدعوات وتسعى جاهدة في هذا الصدد، باعتبارها دولة مفتاحية تمتلك الكثير من الجهود المكثفة وتحظى بثقة عالية لدى الفصائل الفلسطينية كافة".