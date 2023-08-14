المؤتمر: القمة الثلاثية حول القضية الفلسطينية جاءت في توقيت مهم

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ومحمود عباس، رئيس دولة فلسطين، جاءت في توقيت هام يتطلب التنسيق والتشاور المستمر بين ثلاث قوى مهمة ومعنية بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك آلية ثلاثية تضم الدول الثلاث، ومن الطبيعي أن يكون لها اجتماعات دورية بين قادة الدول الثلاث لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وتأثيرات البيئة الإقليمية والدولية على هذه القضية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات صحفية اليوم: تظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية و مصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية وقمة العلمين تستهدف نزع فتيل الأزمة وتفادي تصاعد التوتر والترسيخ للرؤية العربية لحل الدولتين اعتمادا على محورية الدور المصري وحيوية الدور الأردني بعد المحطة المهمة التي تمت في نهاية يوليو الماضي ممثلة في اجتماع الفصائل الفلسطينية في العلمين أيضا، مشيرا إلى أن القمة أيضا تؤكد رفض المساس بالثوابت القضية الفلسطينية والمقدسات والتمسك بحقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كونها الخطوة التي ستنزع فتيل التوتر الفلسطيني الإقليمي.

وتابع: التنسيق العربي بخصوص القضية الفلسطينية مستمر ودائم لحل القضية الفلسطينية والتصدي لأي تجاوزات من قبل الكيان الصهيوني المحتل، لافتا إلى أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة لدعم استقرار المنطقة والحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل اليوم الاثنين، العاهل الأردني عبدالله الثاني، بمطار العلمين الدولي، فيما وصل، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، للمشاركة في أعمال القمة، يرافقه عدد من المسؤولين على رأسهم، حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رياض المالكي، وزير الداخلية، وماجد فرج، رئيس جهاز الاستخبارات العامة.