الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

متى يطبق؟.. كيفية تعديل الساعة لضبط التوقيت الشتوى 2023 فى مصر

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي في مصر من أكثر ما يتسأل عنه المصريين كونه أمر هام لتنظيم يوم العمل والدراسة وكذلك ضبط الساعة البيولوجية لتحديد موعد النوم والاستيقاظ كل يوم وهناك أشياء عدة تتغير في اليوم وفق تغير التوقيت منها مواعيد الصلاة.

 

التوقيت الشتوي في مصر 2023

يترقب المصريون  تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في موعده المقرر من قبل مجلس الوزراء، خاصة بعد أن بدأ 23 سبتمبر 2023 الماضى.

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موعد التوقيت الشتوي في مصر

ووفق ما أعلن مجلس الوزراء فإنه من المنتظر أن يطبق التوقيت الشتوي في مصر رسميا من منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل، الموافق بالتاريخ الميلادي 27 /10 /2023 وبالتاريخ الهجري 12 ربيع الثاني 1445 هـ.

كيفية تعديل الساعة لضبط التوقيت الشتوى 2023

يتعين على كافة المواطنين في جمهورية مصر العربية تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء ففي لحظة تنفيذ التوقيت ستكون  الساعة 11:00 مساء بدلا من 12:00 صباحا، وهو ما سيجري تطبيقه ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري، حيث تؤخر الساعة بمقدار 60 دقيقة وبالتالي تزداد عدد ساعات الليل الخميس 26 أكتوبر عن عدد ساعات النهار، وهو التنفيذ الفعلي لفكرة التوقيت الشتوي.

 

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مدة تنفيذ التوقيت الشتوي في مصر

ويتسأل المصريون في المدة التي من المفترض أن يستمر عليه في مصر  فأوضحت الحكومة أنه سيستمر لمدة 6 أشهر متتالية تبدأ من يوم الجمعة 27 /10 /2023 وتنتهي في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر إبريل القادم والتي توافق ميلاديا 26 /4 /2024 وبالتاريخ الهجري 17 شوال 1445.

 

سبب تنفيذ التوقيت الشتوي في مصر 

يذكر أن السبب في رغبة الحكومة في  تطبيق كلًا من التوقيت الصيفي والشتوي، هو استغلال ساعات النهار بشكل أكبر في فصل الصيف، حيث تكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل، وذلك بهدف توفير الطاقة  المستهلكة وتحسين الإنتاجية للفرد، أما في فصل الشتاء، فإن ساعات النهار أقصر من ساعات الليل، ولذلك فإن تأخير التوقيت ساعة واحدة في فصل الشتاء يسمح للناس بالنوم لفترة أطول ليلا وهو ما يقلل استخدام الطاقة في الإنارة. 

 

 وللتوقيت الشتوي أثر إيجابي زيادة الإنتاجية والنشاط نظرا للنوم العميق ليلا والقدرة على التركيز لدى الطلاب في المدارس والجامعات. 

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