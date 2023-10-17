الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. ومميزات تطبيقه على الاقتصاد المحلي

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري حيث يتم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي والذي استمر لمدة 6 شهور منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي بهدف توفير الطاقة وترشيد استهلاك الوقود.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في المحافظات والعمل وفقا لتطبيق توقيت فصل الشتاء اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري والتي توافق 26_10_2023 حيث يتم تأخير عقارب الساعة نحو 60 دقيقة وذلك لمدة 6 شهور.

يذكر أن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 يتم تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي في جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة ( عربي، ولغات) ويستمر حتى اقتراب انتهاءه في شهر إبريل المقبل ولمدة 6 شهور كاملة وفقا لبيان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

txt

شعبة المواد الغذائية تشيد بمبادرة تخفيض الأسعار وتطالب بضم محال التجزئة

txt

محافظ الغربية يشدد على ضرورة كتابة الأسعار بوضوح علي السلع الغذائية


مميزات تغيير التوقيت من الصيفي إلى الشتوي

أكدت الدراسة التي أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك عدة مميزات اقتصادية من أبرزها ما يلي:-

تقليل استهلاك الكمية المستخدمة من الطاقة الكهربائية سواء في المنازل أو المصانع نتيجة تأخير عقارب الساعة.

زيادة استخدام الطاقة الشمسية نتيجة زيادة الوقت ساعات النهار.

عدم استخدام الطاقة الكهرباء أو الغاز أو البترول نتيجة لتقليل الحركة المرورية بعد الساعة العاشرة مساء.

تحديد موعد اغلاق وفتح المحلات التجارية وبالتالي يزيد وقت النهار ووقت الاستفادة من أشعة الشمس.

توفير نفقات استيراد مصادر الطاقة أو تسيير وسائل النقل ومعدات المصانع من السولار والبنزين وغيرها من مصادر حركات الآلات والسيارات والدراجات البخارية نتيجة وجود ساعة تم توفيرها خلال اليوم.

txt

باقي أيام قليلة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023 وتأخير الساعة

txt

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. ومدته في مصر


 موعد إغلاق وفتح المحلات التجارية في الشتاء

قررت الوحدات المحلية غلق المحلات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء خلال شهور فصل الشتاء طوال أيام الأسبوع فيما عدا الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية ويستثنى من القرار المحلات التجارية التي تقدم خدمات للمواطنين مثل الصيدليات ومحلات بيع الفاكهه والخضار والافران.

كما تقرر استثناء ورش العمل بصيانة وتصليح السيارات والمركبات في الطرق السريعة لنجدة المواطنين المسافرين من محافظة إلى أخرى حيث تتسم هذه الفترة بالبرودة الشديدة وهطول الأمطار في شتى أنحاء الجمهورية.

 

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

موعد تطبيق التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي شهور فصل الشتاء التوقيت

الأكثر قراءة

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

"يوتيوب" يقطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" بعد فضحها لمجزرة مستشفى المعمداني

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

فلسطينيون يتظاهرون ضد أبومازن بسبب "لهجته التصالحية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة

هنية: أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدًا بمجزرة المعمداني

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى