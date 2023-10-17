موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. ومميزات تطبيقه على الاقتصاد المحلي

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري حيث يتم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي والذي استمر لمدة 6 شهور منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي بهدف توفير الطاقة وترشيد استهلاك الوقود.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في المحافظات والعمل وفقا لتطبيق توقيت فصل الشتاء اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري والتي توافق 26_10_2023 حيث يتم تأخير عقارب الساعة نحو 60 دقيقة وذلك لمدة 6 شهور.

يذكر أن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 يتم تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي في جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة ( عربي، ولغات) ويستمر حتى اقتراب انتهاءه في شهر إبريل المقبل ولمدة 6 شهور كاملة وفقا لبيان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



مميزات تغيير التوقيت من الصيفي إلى الشتوي

أكدت الدراسة التي أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك عدة مميزات اقتصادية من أبرزها ما يلي:-

تقليل استهلاك الكمية المستخدمة من الطاقة الكهربائية سواء في المنازل أو المصانع نتيجة تأخير عقارب الساعة.

زيادة استخدام الطاقة الشمسية نتيجة زيادة الوقت ساعات النهار.

عدم استخدام الطاقة الكهرباء أو الغاز أو البترول نتيجة لتقليل الحركة المرورية بعد الساعة العاشرة مساء.

تحديد موعد اغلاق وفتح المحلات التجارية وبالتالي يزيد وقت النهار ووقت الاستفادة من أشعة الشمس.

توفير نفقات استيراد مصادر الطاقة أو تسيير وسائل النقل ومعدات المصانع من السولار والبنزين وغيرها من مصادر حركات الآلات والسيارات والدراجات البخارية نتيجة وجود ساعة تم توفيرها خلال اليوم.



موعد إغلاق وفتح المحلات التجارية في الشتاء

قررت الوحدات المحلية غلق المحلات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء خلال شهور فصل الشتاء طوال أيام الأسبوع فيما عدا الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية ويستثنى من القرار المحلات التجارية التي تقدم خدمات للمواطنين مثل الصيدليات ومحلات بيع الفاكهه والخضار والافران.

كما تقرر استثناء ورش العمل بصيانة وتصليح السيارات والمركبات في الطرق السريعة لنجدة المواطنين المسافرين من محافظة إلى أخرى حيث تتسم هذه الفترة بالبرودة الشديدة وهطول الأمطار في شتى أنحاء الجمهورية.

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