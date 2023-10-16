محافظ الغربية يشدد على ضرورة كتابة الأسعار بوضوح علي السلع الغذائية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل عملية المقارنة بين المنتجات المختلفة، وتطبيق قرارات مجلس الوزاراء بخفض أسعار السلع الأساسية وأطمأن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر والمرور اليومي على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة.

وجاءت تلك التوجيهات في إطار جهود المحافظة للحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة الغلاء، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق وضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنيين.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور طارق رحمي، أنه سيقوم بجولات مفاجئة على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بطنطا، وكافة مراكز المحافظة، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق، يهدف ذلك إلى التأكد من توفر السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وضمان حصول المواطنين على مستلزماتهم الضرورية بأسعار معقولة.

ولفت المحافظ، إلى أنه سيتم متابعة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي تجاوزات تتعلق برفع الأسعار أو عدم توفر السلع الأساسية، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة وتوفير بيئة تجارية نزيهة وعادلة للمواطنين.

وفي تصريحات لـ "الدستور"، أعرب طارق رحمي عن التزامه الكامل بتحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للجمهور، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة ستستمر لضمان توفر السلع الغذائية بأسواق الغربية وتحقيق كفاية المجتمع المحلي من السلع الأساسية المطلوبة.

ونوه بأنه على مدار الأسابيع الماضية، يقوم بجولات صباحية ومسائية؛ بهدف الاطمئنان على الأسواق، وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.