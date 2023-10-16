الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة المواد الغذائية تشيد بمبادرة تخفيض الأسعار وتطالب بضم محال التجزئة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة تخفيض الأسعار برعاية مجلس الوزراء ومشاركة القطاع الخاص التي تضمنت تخفيضات تراوحت بين 15 و25 %، مقارنة بمثيلتها في القطاع الخاص.

أشار المنوفي في تصريحات صحفية اليوم إلى أن السلع المخفضة يتم طرحها في السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت الهايبر السوبر ماركت وللهايبر ماركت الكبيرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وطلب بمشاركة المحال الصغيرة والمتوسطة في هذه المبادرة بحيث تطرح الشركات المنتجة السلع المخفضة في محالّ التجزئة الصغيرة بنفس أسعار السلاسل التجارية الكبرى لتعم الفائدة أعلى المستهلك النهائي البسيط.

عن أسعار السلع داخل المبادرة قال المنوفي، شهدت مجموعة من المنتجات تراجعا في الأسعار (التي تباع ضمن المبادرة) حيث يباع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها.

أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلا من 54 جنيها للكيلو والسائب ب 36.5 جنيها.

والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو.

عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام ب 14.90 جنيها وبسعر 27.90 جنيها للكيلو والجبنة مثلثات 8 قطع ب 8 جنيهات.

وعبوة الجنية 500 جرام ب 24 جنيها بدلا من 30 جنيها والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.

التجارية الصغيرة التجزئة الصغيرة أسعار أسعار السلع السكر أسعار العدس

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