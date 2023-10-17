الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقي أيام قليلة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023 وتأخير الساعة

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

شريحة كبيرة من المواطنين يبحثون عبر محرك البحث جوجل وغيره من محركات البحث عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، فمعرفة بدء تنفيذه يمهد لتحديد موعد النوم والاستيقاظ كل يوم، فضلًا عن تأثيره على تقديم مواعيد الصلاة، وغير ذلك هو يؤثر بشكل كبير على اليوم الدراسي بالنسبة للطلاب وأهاليهم لتزامنه مع الفصل الدراسي الجاري.

تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق موعد التوقيت للشتاء في مصر حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة. ويأتي هذا التغيير في شهر أكتوبر الجاري.

وقد أعلن مجلس الوزراء سابقًا موعد تغيير التوقيت الشتوي عندما أعلن بدء تطبيق التوقيت الصيفي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

وحسب الخريطة الزمنية المحددة من قبل مجلس الوزراء فإن التوقيت الصيفي مستمر في مصر حتى آخر منتصف الليل الأخير من الخميس الموافق 26 أكتوبر الحالي، حيث سيتم تغيير التوقيت الشتوي في منتصف ليلة الجمعة الأخيرة الموافقة 27  من هذا الشهر. 

متى يطبق؟.. كيفية تعديل الساعة لضبط التوقيت الشتوى 2023 فى مصر

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. ومدته في مصر

معدل التضخم فى مصر 2023 وحقيقة بدء تراجع الأسعار فى هذا التوقيت

وبالنسبة للوقت المتبقي لتغيير التوقيت للشتاء في عام 2023، فإن عدد الأيام المتبقية يبلغ عشرة أيام فقط فقط، حيث سيكون آخر يوم خميس في شهر أكتوبر في الـ 26 من هذا الشهر، على الأمهات والآباء خوض محاولات تجريبية لضبط نوم أبنائهم للاستعداد لليوم الدراسي.

مواعيد التوقيت الشتوي 2023 بالنسبة للمحلات التجارية

ومن الملاحظ أن مواعيد غلق المحلات التجارية لفصل الشتاء لعام 2023 قد بدأت بالفعل من يوم الجمعة الماضية، والتي كانت في آخر جمعة من شهر سبتمبر، وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية لفصل الصيف والشتاء لعام 2020.

إعادة تفعيل التوقيت الشتوي في مصر 

يذكر أن  مجلس الوزراء المصري وافق في مارس الماضي على مشروع قانون يتعلق بإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وهو القرار الذي تم اعتباره من قبل الحكومة المصرية كمحاولة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، وللتكيف مع أزمة الطاقة العالمية عن طريق ترشيد استخدامها. 

وجاء هذا القرار بعد نحو سبع سنوات من إلغاء نظام التوقيت الصيفي في مصر، وأوضح مجلس الوزراء أن إعادة تطبيق نظام تعديل الساعة يأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم، وتحركًا من الحكومة لترشيد استخدام الطاقة.

التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي مصر موعد تطبيق التوقيت الشتوي مواعيد التوقيت الشتوي 2023 إعادة تفعيل التوقيت الشتوي

مواد متعلقة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. ومدته في مصر

متى يطبق؟.. كيفية تعديل الساعة لضبط التوقيت الشتوى 2023 فى مصر

موعد تغير الساعة في مصر ومواقيت الصلاة بعد بدء التوقيت الشتوي

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. وموعد غلق المحلات التجارية في الشتاء

موعد بداية التوقيت الشتوى فى مصر 2023 وكيفية الاستعداد لدخول فصل الشتاء

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

الأكثر قراءة

"التعليم" تعلن موعد تسكين المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هيئة البث الإسرائيلية: استشهاد نجل "إسماعيل هنية" فى قصف بقطاع غزة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

تعليمات جديدة من البنك المركزى بشأن استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة

شكرى يرد على دعوات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الجنوب