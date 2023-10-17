باقي أيام قليلة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023 وتأخير الساعة

شريحة كبيرة من المواطنين يبحثون عبر محرك البحث جوجل وغيره من محركات البحث عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، فمعرفة بدء تنفيذه يمهد لتحديد موعد النوم والاستيقاظ كل يوم، فضلًا عن تأثيره على تقديم مواعيد الصلاة، وغير ذلك هو يؤثر بشكل كبير على اليوم الدراسي بالنسبة للطلاب وأهاليهم لتزامنه مع الفصل الدراسي الجاري.

تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق موعد التوقيت للشتاء في مصر حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة. ويأتي هذا التغيير في شهر أكتوبر الجاري.

وقد أعلن مجلس الوزراء سابقًا موعد تغيير التوقيت الشتوي عندما أعلن بدء تطبيق التوقيت الصيفي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

وحسب الخريطة الزمنية المحددة من قبل مجلس الوزراء فإن التوقيت الصيفي مستمر في مصر حتى آخر منتصف الليل الأخير من الخميس الموافق 26 أكتوبر الحالي، حيث سيتم تغيير التوقيت الشتوي في منتصف ليلة الجمعة الأخيرة الموافقة 27 من هذا الشهر.

وبالنسبة للوقت المتبقي لتغيير التوقيت للشتاء في عام 2023، فإن عدد الأيام المتبقية يبلغ عشرة أيام فقط فقط، حيث سيكون آخر يوم خميس في شهر أكتوبر في الـ 26 من هذا الشهر، على الأمهات والآباء خوض محاولات تجريبية لضبط نوم أبنائهم للاستعداد لليوم الدراسي.

مواعيد التوقيت الشتوي 2023 بالنسبة للمحلات التجارية

ومن الملاحظ أن مواعيد غلق المحلات التجارية لفصل الشتاء لعام 2023 قد بدأت بالفعل من يوم الجمعة الماضية، والتي كانت في آخر جمعة من شهر سبتمبر، وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية لفصل الصيف والشتاء لعام 2020.

إعادة تفعيل التوقيت الشتوي في مصر

يذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق في مارس الماضي على مشروع قانون يتعلق بإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وهو القرار الذي تم اعتباره من قبل الحكومة المصرية كمحاولة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، وللتكيف مع أزمة الطاقة العالمية عن طريق ترشيد استخدامها.

وجاء هذا القرار بعد نحو سبع سنوات من إلغاء نظام التوقيت الصيفي في مصر، وأوضح مجلس الوزراء أن إعادة تطبيق نظام تعديل الساعة يأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم، وتحركًا من الحكومة لترشيد استخدام الطاقة.