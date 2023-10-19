موعد تغيير الساعة في مصر.. وأبرز الفوائد الاقتصادية لتطبيق التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر محور اهتمام الملايين من المصريين في مختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار عودة التوقيت الشتوي عقب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي لمدة 6 شهور منذ تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء والذي يهدف إلى توفير وسائل الطاقة المتعددة.

موعد تغيير الساعة في مصر

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري الموافق يوم 26 - 10 - 2023 وفقا لما حدده قرار رئاسة مجلس الوزراء كبداية موعد تغيير الساعة في مصر على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء وتم العمل به منذ الساعات الأولى من منتصف ليل يوم 27 أكتوبر 2023.

يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 شهور كاملة حيث يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2024، وذلك مع بداية فصل الربيع وفصل الصيف وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، وذلك عقب 7 سنوات من عدم تنفيذ قانون تغييرات التوقيت.

الفوائد الاقتصادية من تطبيق التوقيت الشتوي 2023

تسعى الحكومة المصرية حاليا إلى توفير وترشيد استخدام الطاقة لذلك لجأت إلى الدراسة التي أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي من بينها تطبيق التوقيت الشتوي لتحقيق العديد من الأهداف منها توفير مصادر الطاقة المختلفة كـ (الكهرباء، البنزين، السولار، الغاز، المواد البترولية، الغاز الطبيعي،…).

يذكر أن فكرة تغيير التوقيت طرحها الأمريكي بنجامين فرانكلين عام 1784 وتم يتم تنفيذها إلا مع انطلاق الحرب العالمية الأولى حيث تم ذلك بناء ظروف البلدان المقاتلة وضرورة الحفاظ على الطاقة بها فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت تغيير التوقيت وفقا لفصول السنة وبتعتها بريطانيا في ذلك بعد فترة قصيرة عدة أشهر فقط.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية 2023

تم تطبيق التوقيت الشتوي في فتح وغلق المحلات التجارية والمولات والكافيهات وفقا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 في شهر سبتمبر من كل عام حيث يبدأ العمل في المحال والمولات في تمام الساعة السابعة صباحا وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساءا طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية حيث تغلق في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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