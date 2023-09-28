الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد تعديل التوقيت الصيفي وتغيير الساعة للتوقيت الشتوي

جريدة الدستور

مع انتهاء فصل الصيف، وبدء فصل الخريف يزداد التساؤل عن موعد تعديل التوقيت الصيفي وتوقيت تغيير الساعة للتوقيت الشتوي عبر جوجل، إذ أعلن مجلس الوزراء، عن ميعاد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 بمصر.

موعد تعديل التوقيت الصيفي 

ويتناول «الدستور» في هذا التقرير جميع التفاصيل حول ميعاد بداية التوقيت الشتوي في مصر وموعد تغيير الساعة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر بداية التوقيت الصيفي 2023 في مصر بيوم الجمعة الأخيرة في شهر أبريل الماضي ومن الجدير بالذكر استمرار العمل في التوقيت الصيفي إلى يوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر 2023.

موعد بداية التوقيت الشتوي

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء الرسمي حول ميعاد بداية وانتهاء التوقيت الصيفي والذي يكون المعلن في شهر أبريل الماضي في مصر فان سيكون موعد بدء التوقيت الشتوي بمصر سوف يكون يوم الجمعة الموافق 27 من أكتوبر حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة وتكون على التوقيت الشتوي الجديد.

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موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي

ويعود العمل بالتوقيت الشتوي في مصر وذلك بمجرد انتهاء التوقيت الصيفي بيوم 26 أكتوبر المقبل، وذلك سيكون في يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الساعة 23:59، على أن سيبدأ التوقيت الشتوي بمصر في منتصف ليل يوم الجمعة 27 من شهر أكتوبر 2023 وتكون بتأخير الساعة 60 دقيقة، بتمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

وأخيرا سيكون موعد تغيير الساعة في التوقيت الشتوي في الساعة الأخيرة من يوم الخميس الموافق 26/10/2023، أي تكون بعد 30 يوما من الآن، وخلال يوم الجمعة سوف ينعم المواطنون بالتوقيت الشتوي الذي سيستمر العمل به في الدولة إلى يوم الخميس الأخير من شهر أبريل القادم عام 2024.

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جدير بالذكر أن التوقيت الصيفي تم تطبيقه لأول مرة في مصر على د البريطانيون خلال الحرب العالمية الثانية عام 1940، ثم تم إيقافه، ولكنه استؤنف بعد 12 عامًا، في عام 1957، وبعد إلغائه وإعادة العمل به عدة مرات، قرر مجلس الوزراء المصري إعادة العمل بالتوقيت الصيفي يوم 1 مارس 2023 لتكون بدايته من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

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