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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد التوقيت الشتوي 2023 وميعاد تغيير الساعة في مصر

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

أيام قليلة ستفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الشتوى مع اقتراب فصل الشتاء، ويكثر التساؤل عن موعد التوقيت الشتوي 2023 وميعاد تغيير الساعة في مصر عبر جوجل، بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على تطبيق التوقيت الصيفي في شهر أبريل الماضي، يترقب الكثير من المواطنين موعد التوقيت الشتوي 2023 الذي يتم تأخير الساعة به لمدة 60 دقيقة عند بدء التطبيق، فكلما اقترب موعد فصل الشتاء كلما زادت التساؤلات حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي.

موعد التوقيت الشتوي 2023 وميعاد تغيير الساعة في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023، وميعاد موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

في شهر أبريل الماضي قام مجلس الوزراء بالإعلان عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2023 مع حلول آخر جمعة في شهر أبريل الماضي، كما أن حدد في إعلانه المدة التي سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بها وستصل إلى مدة 6 أشهر، على أن سينتهي العمل به آخر خميس في شهر أكتوبر الجاري، لكي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2023، وذلك مع حلول آخر جمعة في يوم 27 أكتوبر.

ويشير موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي الذي قد أعلن عنه مجلس الوزراء سابقا إلى أن لن يتزامن البدء لتطبيقه مع فصل الشتاء الذي سيبدأ في يوم 21 ديسمبر المقبل، ما سيعني أن ما يفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي أقل من مدة 10 أيام، ولكن سيفصلنا عن بدء فصل الشتاء ما سيقرب من شهرين.

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موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر

يبدأ التوقيت الشتوي في مصر يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 إلى آخر جمعة من شهر أبريل 2024 وهو موعد بدء التوقيت الصيفي للعام المقبل، وتعمل جمهورية مصر العربية بنظام التوقيت الصيفي لكل 6 أشهر.

وتبدأ مواعيد التوقيت الشتوي في مصر آخر خميس في شهر أكتوبر من كل عام، وتبدأ مواعيد التوقيت الصيفي في آخر جمعة في شهر أبريل من كل عام، واتخذ مجلس الوزراء ذلك القرار في ضوء تخفيف أحمال الكهرباء والطاقة في البلاد.

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