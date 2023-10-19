لا يفوتك هذا المساء| متظاهرون يرفضون حملة الإبادة ضد الفلسطينيين.. وشكرى يعلن مشاركة سكرتير الأمم المتحدة فى قمة القاهرة للسلام

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

دعم مفتوح.. كيف وقفت أمريكا إلى جانب إسرائيل في رفض الحق الفلسطيني؟

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل للتضامن مع شعب إسرائيل ويأتي ذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين واستهدفت المستشفيات والأطباء والأطفال والنساء.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال الرحلة، أن إسرائيل ليست وحدها- وبدعم الولايات المتحدة ستبقى دولة آمنة، يهودية، وديمقراطية اليوم، وغدًا، وإلى الأبد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4529297

أزمات مستمرة.. انقطاع الكهرباء والمياه وغياب مقومات الحياة يهدد ملايين الفلسطينيين

تحاول إسرائيل ممارسة أكبر قدر من الضغط على قطاع غزة بعد انطلاق الهجوم الأخير، الذي شكل مفاجأة كبيرة لتل أبيب بعد سقوط مئات القتلى وسيطرة المقاتلين الفلسطينيين على مقرات شرطية وعسكرية في مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي تم فيه إغلاق المعابر ووقف إمدادات الكهرباء والمياه للقطاع، ممّا يهدد حياة ملايين الفلسطينيين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4529257

اتصالات رفيعة بين الجزائر وبريطانيا لبحث مستجدات الأوضاع فى غزة

أطلع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، على الجهود التي تبذلها بلاده لخفض وتيرة التصعيد والسماح بفتح ممرات إنسانية.

وجاء، في بيان للخارجية الجزائرية، أن عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، من اللورد طارق أحمد، حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4529330

الدبيس يقترب من خلافة علي معلول أمام سيمبا التنزانى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجهيز كريم الدبيس، الظهير الأيسر للمارد الأحمر للمشاركة في مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في تمام السادسة مساء غد الجمعة بالعاصمة "دار السلام" في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4529322

شكرى يعلن مشاركة سكرتير الأمم المتحدة فى قمة القاهرة للسلام

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مشاركة السكرتير العام للأمم المتحدة في قمة القاهرة للسلام، المقرر انعقادها بعد غدٍ، تضفي المزيد من الزخم لهذا الحدث في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها لتحقيق السلم والاستقرار والعمل على احتواء الأزمات وتواصله المستمر لتحقيق هذا الهدف وهى جهود محل تقدير من جانب مصر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4529314

قصف غزة.. متظاهرون يرفضون حملة الإبادة ضد الفلسطينيين

هزّت الصور المُلتقطة لأطفال غزة الذين استشهدوا منذ إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة والجثث المتفحمة وبشاعة مشاهد الدمار الممتزجة برائحة الدماء والبارود فى القطاع، وأعمال الطرد والإبعاد القسرى والعقاب الجماعى للمدنيين وجدان الأفارقة، حيث أعادت مشاهد الحرب على غزة وقتل الأطفاء الأبرياء إلى أذهان الأفارقة عقودا طويلة من العذاب والفصل والتمييز العنصري من "مستعمر مُتجبر ضد صاحب أرض مستضعف". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4529232

ارتفاع إنتاج منجم السكري من الذهب لـ321 ألف أوقية في 9 أشهر

أعلنت سنتامين العالمية، صاحبة حق امتياز واستغلال منجم السكري فى مصر الخميس، إنتاج 321 ألفا و931 أوقية من الذهب بمنجم السكري خلال التسعة شهور الأولى من 2023.

وقالت سنتامين في بيان نشر بموقعها الرسمية، إنها حققت إيرادات قدرها 200.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري من بيع 103 آلاف و807 أوقية ذهب بمتوسط سعر فعلي 1927 دولارا للأوقية، في حين بلغ الإنفاق الرأسمالي 59.1 مليون دولار. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4529106