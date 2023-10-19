الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدبيس يقترب من خلافة على معلول أمام سيمبا التنزانى

كريم الدبيس
كريم الدبيس

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجهيز كريم الدبيس، الظهير الأيسر للمارد الأحمر للمشاركة في مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في تمام السادسة مساء غد الجمعة بالعاصمة "دار السلام" في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

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معلول يتخلف عن بعثة الأهلي في تنزانيا

جاء قرار كولر بتجهيز الدبيس بعد تخلف علي معلول عن اللحاق بموعد الطائرة، التي كانت ستتجه من أبو ظبي إلى العاصمة التنزانية دار السلام.

وتقرر عودة علي معلول إلى القاهرة، على أن ينتظم في مران الأهلي عقب العودة من تنزانيا.

وكان "كولر" يفاضل بين كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح، ليستقر على الدبيس ليحل محل علي معلول الذي سيغيب عن مباراة الغد.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنًا مع غزة

على صعيد آخر، تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الطاقم الأسود بالكامل المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجوارب السوداء في مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

قرار الأهلي بارتداء الزي الأسود الكامل، جاء تضامنًا مع القضية الفلسطينية وحدادًا على أرواح شهداء غزة الذين راحوا ضحية القصف الوحشي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وسيحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني غدا الجمعة في السادسة مساء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

كريم الدبيس الاهلى على معلول سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي

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