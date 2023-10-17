لا يفوتك هذا المساء| استشهاد 200 لـ300 فلسطينى.. ومصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملًا إضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4527125

مستشار الرئيس الفلسطيني: لا يمكن التكهن بنتائج زيارة "بايدن" للمنطقة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن الموقف الفلسطيني والعربي ثابت في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، مُشيرًا إلى انه لم يطلع على نتائج اجتماع الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التعاون الكبير مع مصر والأردن والسعودية يهدف إلى وقف العدوان وفتح ممرات إغاثة إنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر. لقراءة الموضوع كاملًا إضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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أيمن سمير: الرئيس السيسي بذل جهودًا جبارة لإنهاء حصار الاحتلال لقطاع غزة

قال أيمن سمير، المتخصص في الشئون العربية والدولية، إن مصر صاحبة الريادة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مُشيدًا بتحرك الدولة المصرية للتعامل مع حصار الاحتلال لقطاع غزة.

وأضاف “سمير” في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهودًا جبارة من اتصالات ولقاءات على مدار الساعة مع مختلف دول العالم ولم يترك بابًا إلا وطرقه من أجل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملًا إضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الحكم على تاجرى مخدرات بالسجن 3 سنوات فى قنا

أصدرت محكمة جنايات قنا، اليوم حكمًا يقضي بمعاقبة متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، بالسجن 3 سنوات، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد، وعضوية المستشارين مؤمن رضوان وتامر أحمد رضا ومحمد عمر عبدالجواد. لقراءة الموضوع كاملًا إضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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زيادة 12 ضعفًا.. كم يبلغ عدد سكان إسرائيل فى 2023؟

بلغ عدد سكان إسرائيل منذ مارس 2023 نحو 9.73 مليون نسمة منهم نحو 73.5% يهودًا من جنسيات مختلفة (نحو 7.145 مليون شخص) و21% عربًا من أي دين آخر غير اليهود (2.048 مليون شخص)؛ المسلمين وكذلك سائر السكان المصنفين حسب العرق أو الدين، في حين تم تعريف الـ5.5٪ المتبقية (نحو 534000 فرد) على أنهم "آخرون". لقراءة الموضوع كاملًا إضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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استشهاد 200 لـ300 فلسطينى فى قصف إسرائيلى على مستشفى المعمدانى بغزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أنّ التقديرات الأوليّة تشير إلى سقوط ما بين 200 إلى 300 شخص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني.

وفي وقت سابق، أقدم الجيش الإسرائيلي على قصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط الضحايا. لقراءة الموضوع كاملًا إضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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بعد دعمه للقضية الفلسطينية.. ماينز يوقف أنور الغازي

أعلن نادي ماينز الألماني، اليوم الثلاثاء، إيقاف الهولندي أنور الغازي بعد دعمه للقضية الفلسطينية.

وكان الغازي، ذا الأصول المغربية، قد نشر بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، أعلن خلالها دعمه للفلسطينيين ضد ما يعانوه من عدوان واعتداء من الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يقوم بحذفه. لقراءة الموضوع كاملًا إضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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