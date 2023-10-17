زيادة 12 ضعفًا.. كم يبلغ عدد سكان إسرائيل فى 2023؟

بلغ عدد سكان إسرائيل منذ مارس 2023 نحو 9.73 مليون نسمة منهم نحو 73.5% يهودًا من جنسيات مختلفة (نحو 7.145 مليون شخص) و21% عربًا من أي دين آخر غير اليهود (2.048 مليون شخص)؛ المسلمين وكذلك سائر السكان المصنفين حسب العرق أو الدين، في حين تم تعريف الـ5.5٪ المتبقية (نحو 534000 فرد) على أنهم "آخرون".

عدد سكان إسرائيل 2023

وخلال العام الأخير، ازداد عدد سكان إسرائيل بمقدار 216 ألف نسمة (زيادة بنسبة 2.3%).

وخلال هذه الفترة، ولد ما يقرب من 183 ألف طفل، ووصل ما يقرب 79 ألف مهاجر وتوفي ما يقرب من 51 ألفًا.

تشير المعطيات إلى أن عدد سكان إسرائيل عند تأسيسها بلغ 806 آلاف نسمة، أي يبلغ عدد سكان إسرائيل اليوم 12 ضعف عدد السكان وقت قيام الدولة.

زيادة معدل النمو لسكان إسرائيل عام 2015

وفي 2015، كان معدل النمو في إسرائيل أسرع بثلاث مرات، حيث بلغ 2.0%، ووصل المعدل إلى إنجاب كل امرأة 3 أطفال، ووفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتمتع إسرائيل بواحد من أعلى معدلات الخصوبة.

كم عدد سكان إسرائيل في التسعينيات؟

في التسعينيات، وبسبب العدد الكبير من اليهود المهاجرين إلى إسرائيل من الاتحاد السوفيتي، نما عدد السكان اليهود بمعدل سنوي يبلغ حوالي 3٪. وكانت معدلات النمو السكاني مرتفعة جدًا أيضًا بالنسبة لبعض المجموعات اليهودية، وخاصة أتباعها اليهودية الأرثوذكسية.

نما عدد السكان العرب في إسرائيل بنسبة 2.2% في حين نما عدد السكان اليهود بنسبة 1.8% وتباطأ معدل نمو السكان العرب من 3.8% عام 1999 إلى 2.2% عام 2013، بينما انخفض النمو بالنسبة للسكان اليهود من 2.7% إلى أدنى مستوى له 1.4% عام 2005 ونما عدد السكان اليهود بنسبة 1.8% منذ الهجرة في عام 1995.