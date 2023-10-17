الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من الترحيل القسرى للفلسطينيين فى غزة

حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "مفوضية الأمم المتحدة"، إسرائيل من الترحيل القسري للفلسطينيين في غزة.

وقالت خلال إحاطة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حول غزة: "ندعو إسرائيل لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب القصف العشوائي للمدنيين في قطاع غزة".

وأضافت، أن استهداف المدنيين يشير إلى أن اسرائيل ربما لم تتخذ مثل الخطوات الخاصة بحقوق الإنسان، موضحة أن الوضع الإنساني سيئ للغاية في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، ونشعر بقلق من انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه.