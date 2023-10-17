الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": سكان منطقة الزيتون يرفضون تحذيرات الاحتلال الإسرائيلى بالإخلاء

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، منى عوكل، إن جيش الاحتلال يستهدف محيط الصليب الأحمر في خان يونس.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة.

وأشارت إلى أن سكان منطقة الزيتون يرفضون تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية على شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن السلطات الفلسطينية وجهت بتزويد مستشفيات غزة بالوقود، مشيرة إلى أن هناك نقصًا حادًا للمستلزمات الطبية بمستشفى ناصر في خان يونس، لافتة إلى أن هناك تكدسًا للمرضى أمام غرب العمليات بمستشفى ناصر في خان يونس.

 

القاهرة الإخبارية منى عوكل خان يونس الصليب الأحمر قطاع غزة

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