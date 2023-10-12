الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد سكان قطاع غزة وحصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلى حتى الآن

غزة
غزة

تداول رواد السوشيال ميديا في عمليات البحث عن عدد سكان قطاع غزة خصوصًا بعد ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار قطاع غزة

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل متابعي أخبار قطاع غزة لمعرفة عدد السكان.

وتزامنًا مع اهتمام متابعي أخبار قطاع غزة، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا لمعرفة عدد سكان قطاع غزة وحصيلة ضحايا عدوان  الاحتلال الإسرائيلي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب صيد الفلسطينيين فى قطاع غزة

عدد سكان قطاع غزة

أفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، بأن عدد السكان في فلسطين بلغ 5.48 مليون نسمة، حتى منتصف العام الجاري.

وقال الإحصاء في تقرير له، إن 78% من السكان في فلسطين يقيمون في تجمعات مصنفة كحضر، و14% في الريف، و8% في المخيمات.

وبلغت الكثافة السكانية المقدرة منتصف العام الجاري، 910 أفراد/ كم2 في فلسطين (575 فرد/ كم2 في الضفة الغربية مقابل 6.102 فرد/ كم2 في قطاع غزة).

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان  الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1385 شهيدًا و6229 جريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354 شهيدًا و6049 مصابًا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدًا و180 مصابًا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

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والجدير بالذكر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم الاحتلال التي يرتكبها بأسلحته الفتاكة بما فيها المحرمة دوليًا ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اعتداءات ميليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية وهجماتهم.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم، بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال هذا اليوم بإطلاق الرصاص الحي على موكب تشييع شهداء قرية قصرة ومركبات الإسعاف التي تقلهم، ما أدى إلى استشهاد مواطن ونجله، وكذلك اعتداءات ميليشيات المستعمرين على بلدتي الساوية وترمسعيا وعربداتهم وهجماتهم على المواطنين.

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