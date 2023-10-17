الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تضامنًا مع إسرائيل.. المستشار الألمانى أولاف شولتس يصل تل أبيب

شولتس لحظة وصوله
شولتس لحظة وصوله إسرائيل

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تل أبيب، مساء الثلاثاء، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية التي نشرت صورة قالت فيها إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين كان في استقبال شولتس بالمطار. 

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة 

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وطالب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية الثلاثاء، بوقف العدوان الإسرائيلي على سكان غزة، بحسب بيان صادر عن مكتبه، ودعا إلى تقديم مساعدات إنسانية للقطاع المحاصر.

وقال أشتية خلال لقاء في غزة: "أولويتنا الآن هى وقف عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، وضمان إيصال الإمدادات الطبية والصحية والغذائية، فضلًا عن إعادة خدمات الكهرباء والماء" بمدينة رام الله بالضفة الغربية مع الممثلة الخاصة للنرويج في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، بحسب البيان.

قال رئيس الوزراء: "يجب علينا أيضًا تشغيل محطات معالجة المياه وتحلية المياه لمعالجة الأزمة الإنسانية والصحية التي تواجه المنطقة، وحذرت منظمة الصحة العالمية من نفاد المياه لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين".

ودعا أشتية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بحسب البيان.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم إن 21 مواطنًا فرنسيًا على الأقل قُتلوا في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وقالت الوزارة إن 11 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. 

والتقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا مع عائلات المفقودين في تل أبيب اليوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن إسبانيا تدعم وجود "ممرات إنسانية، لأنه من الضروري أن تصل المساعدات الإنسانية، التي أصبحت ضرورية هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى، إلى السكان المدنيين في غزة".

وقال للصحفيين اليوم: "إسبانيا مستعدة، وتعاونها مستعد تمامًا للمشاركة بمجرد وصول المساعدات الإنسانية، وفي الواقع، نحن لا نحافظ عليها فحسب، بل قمنا بزيادتها بحزمة أولى بقيمة مليون يورو"، وأضاف ألباريس: "سيأتي المزيد، لأن كل شيء للأسف يشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى حزم جديدة".

غزة شولتس أولاف إسرائيل فلسطين

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