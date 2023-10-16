"القاهرة الإخبارية": المستشار الألمانى سيزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصادر إعلامية ألمانية، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، سيزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

ألمانيا لن ترسل أى مساعدات تنموية أخرى للفلسطينيين

وكان المستشار الألماني قد أعلن عن أن ألمانيا لن ترسل أي مساعدات تنموية أخرى للفلسطينيين، في انتظار استكمال المراجعة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي للمساعدات.

وقال المستشار الألماني إن ألمانيا لن تتخلى عن هدفنا في جعل أصدقائنا الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يريدون السلام يعيشون جنبا إلى جنب دون إرهاب، لافتا إلى أنه سيجتمع مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأسبوع المقبل، مضيفًا أن هناك عددا من المواطنين الألمان بين الرهائن الذين أسرتهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأشار إلى أن برلين تعمل بكل قوة لتحرير جميع الأسرى بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل، موضحًا أن ألمانيا تخشى أن تستخدم حركة المقاومة الفلسطينية حماس الرهائن كدروع بشرية، وأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها واستعادة أمنها.