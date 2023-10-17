الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

"أونروا": غزة تواجه الموت ومياه الشرب بصدد النفاد

جريدة الدستور

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من التداعيات الخطيرة لنفاد المياه الصالحة للشرب على حياة سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون تقريبا، في ظل الحرب الإسرائيلية التي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن لازاريني قوله إن "مياه الشرب بصدد النفاد، وغزة تواجه الموت".

وأشارت الوكالة إلى أنه في العادة تحصل غزة على إمدادات المياه من مصادر مختلفة، بما فيها خط أنابيب من إسرائيل، ومحطات لتحلية مياه البحر، وآبار.

وأوضحت أن هذه الإمدادات تراجعت عندما قطعت إسرائيل المياه عن القطاع إثر إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري، بالتوازي مع انقطاع الوقود والكهرباء التي تشغل محطات المياه، وشبكة الصرف الصحي.

وأوردت أسوشيتد برس تحذيرا لمنظمة الصحة العالمية من أن نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة يعرض حياة المرضى في المستشفيات، والسكان عموما للخطر.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت -أمس الإثنين-، إن الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما دفع المواطنين لشرب مياه غير صالحة، محذرة من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.

الامم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني غزة إسرائيل طوفان الأقصى

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