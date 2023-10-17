بعد اعتراف "BBC" بالتضليل.. هل يتخلى الإعلام الغربى عن دعمه لإسرائيل؟

أثار اعتراف هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، بالتضليل فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، جدلا واسعا وتساؤلات عما إذا كان الإعلام الغربي يتخلى عن دعمه لإسرائيل، حيث يأتي الاعتراف في ظل اعتدال الخطاب الإعلامي لعدد من المنصات الدولية الإعلامية بشأن تناول القضية الفلسطينية.

واعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية بعد أن وصف أحد المذيعين الأشخاص الذين يشاركون في المسيرات الداعمة لفلسطين بأنهم يدعمون حركة حماس، في ظل تظاهر آلاف الأشخاص تضامنا مع فلسطين في نهاية الأسبوع، مطالبين إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

اعتذار (BBC) عن الانحياز لإسرائيل

وحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية، نقلت مريم مشيري، المذيعة في المؤسسة، عن الاعتذار على موقع X، تويتر سابقًا: "في وقت سابق، أبلغنا عن بعض المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع، لقد تحدثنا عن عدة مظاهرات في جميع أنحاء بريطانيا أعرب خلالها الناس عن دعمهم لحماس".

وأضافت: "نحن نتقبل أن هذا قد تمت صياغته بشكل سيئ وكان وصفًا مضللًا للمظاهرات".

وتعرضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) لانتقادات شديدة بعد نشرة الأخبار يوم الإثنين (16 أكتوبر)، حيث انتقل مستخدمو X إلى المنصة لمشاركة عدم تصديقهم لما تنقله الإذاعة البريطانية للمواطنين، وأفاد أحد المغردين بأنه لا توجد كلمات لوصف ما تفعله بي بي سي.

وشجعت الصحفية المستقلة، سارة وولي، متابعيها البالغ عددهم 11 ألفًا على تقديم شكوى إلى الشركة، وأضافت: "التقارير الدقيقة مهمة".

وقال آرون باستاني، المؤسس المشارك لشركة نوفارا ميديا، على تويتر: "إنه أمر مروع للغاية من هيئة الإذاعة البريطانية، وهذا يعني أن 150 ألف شخص في لندن انتهكوا قانون الإرهاب لعام 2000 يوم السبت، فمن يكتب هذه الأشياء؟"

وحث آخرون المشاهدين على إلغاء ترخيص التلفزيون الخاص بهم، حيث غرّد مستخدم X زاك: "تحيز مشين من هيئة الإذاعة البريطانية، يرجى إلغاء ترخيص التليفزيون الخاص بك".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها أولت "دراسة متأنية" لجميع جوانب تغطيتها للصراع بين إسرائيل في غزة في أعقاب سلسلة من الشكاوى بأنها متحيزة لجانب على حساب الآخر.

وتابعت (BBC) في بيان ردًا على الشكاوى: "لقد تم النظر بعناية في جميع جوانب تغطيتنا لضمان تقديم تقارير عن التطورات بدقة وبالحيادية اللازمة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التحريرية لهيئة الإذاعة البريطانية، والتي تكون متاحة للجمهور".

وأضاف البيان المنشور على موقع بي بي سي: "نحن ندرك أن هذا وقت مقلق للغاية بالنسبة للناس ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضًا في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، وقد عكسنا ذلك في تغطيتنا".

وتابعت الإذاعة البريطانية: "لقد زودت بي بي سي نيوز جمهورنا العالمي بتغطية وشهادات مباشرة عن المعاناة في غزة، لقد أوضحنا التكلفة البشرية المدمرة التي يتحملها المدنيون الذين يعيشون في إسرائيل وغزة والطبيعة غير المسبوقة لما حدث، والخسائر الفادحة في أرواح المدنيين على الجانبين تجعل هذه القصة صادمة ويصعب تغطيتها."

وقالت إن “بي بي سي نيوز” فحصت تاريخ الصراع وتعقيداته وتضمنت تقاريرها آراء جميع الأطراف.