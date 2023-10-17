الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على الهواء مباشرة.. "القاهرة الإخبارية": زوارق وطائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

زوارق الاحتلال
زوارق الاحتلال

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" لقطات حية ترصد استمرار القصف الإسرائيلي بواسطة الطائرات والزوارق الحربية على حدود غزة، واستهدافها على الهواء مباشرة.

استهداف 200 هدف في قطاع غزة

وأفاد بشير جبر، موفد قناة القاهرة "الإخبارية" الفضائية، بأن القصف الإسرائيلي استهدف 200 هدف في قطاع غزة، مما أدى إلى ارتفاع إصابة واستشهاد الأطفال والنساء.

وقال إن هناك أكثر من 71 شهيًدا وصلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس، إلى جانب انهيار عشرات المنازل في خان يونس إثر القصف الإسرائيلي، متابعًا أن هناك أصوات انفجارات بمحيط مستشفى ناصر في خان يونس.

وأوضح موفد الفضائية أن القصف الإسرائيلي العنيف أدى إلى دمار واسع بسيارات الإسعاف في القطاع، منوهًا بأن المدفعية الإسرائيلية تطلق الصواريخ شرق غزة بشكل عشوائي حتى الآن.

القصف الإسرائيلى قطاع غزة خان يونس القاهرة الإخبارية

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