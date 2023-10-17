الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من نظيره القبرصى للتشاور بشأن الأوضاع فى غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، يأتي ذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وتم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة. 

وقد استعرض السيد الرئيس في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس غزة التداعيات الإنسانية

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