الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 100 شهيد جراء قصف الاحتلال لرفح وخان يونس فجرًا

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتقاء 100 شهيد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المنازل على رءوس ساكنيها في رفح وخان يونس فجر اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

اليونسيف: مياه الشرب في قطاع غزة نفدت

فيما صرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن مياه الشرب في قطاع غزة نفدت تماما، فيما يلجأ الأهالي  للشرب من الآبار الملوثة.

وكانت فضائية "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في نبأ عاجل، بوجود قصف إسرائيلي كثيف لمختلف أنحاء قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين في قصف عنيف لمنازل مدنية في خان يونس.

الإحتلال الإسرائيلي رفح خان يونس منظمة الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف

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