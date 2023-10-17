السفير حسين هريدى يوضح لـ"الشاهد" تفاصيل آخر زيارة للرئيس مبارك إلى أمريكا

قال السفير حسين هريدي، وزير الخارجية الأسبق، إن آخر زيارة للرئيس مبارك إلى أمريكا كانت أبريل 2004م، ثم امتنع عن زيارة الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2010، ومن ثم ساءت علاقته بالرئيس بوش وقد كان الرئيس مبارك محق في ذلك.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الرئيس مبارك لم يذهب إلى واشنطن إلا عندما دعا أوباما الرئيس الديمقراطي خليفة بوش، إلى قمة رباعية لإطلاق محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، حيث دعا إليها الملك عبدالله، ملك الأردن، ونتنياهو، ومحمود عباس والرئيس مبارك، لافتًا إلى أن نتنياهو ذهب هناك، وهو يعلم أنه سيفشل مباحثات السلام.

وأوضح أن مباحثات السلام انطلقت في سبتمبر 2010، في القمة الرباعية في البيت الأبيض، وانتهت في أبريل 2014م، على يد نتنياهو.

برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.