الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير حسين هريدى يوضح لـ"الشاهد" تفاصيل آخر زيارة للرئيس مبارك إلى أمريكا

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، وزير الخارجية الأسبق، إن آخر زيارة للرئيس مبارك  إلى أمريكا كانت أبريل 2004م، ثم امتنع عن زيارة الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2010، ومن ثم ساءت علاقته بالرئيس بوش وقد كان الرئيس مبارك محق في ذلك.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الرئيس مبارك لم يذهب إلى واشنطن إلا عندما دعا أوباما الرئيس الديمقراطي خليفة بوش، إلى قمة رباعية لإطلاق محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، حيث دعا إليها الملك عبدالله، ملك الأردن، ونتنياهو، ومحمود عباس والرئيس مبارك، لافتًا إلى أن نتنياهو ذهب هناك، وهو يعلم أنه سيفشل مباحثات السلام.

وأوضح أن مباحثات السلام انطلقت في سبتمبر 2010، في القمة الرباعية في البيت الأبيض، وانتهت في أبريل 2014م، على يد نتنياهو. 

برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

القضية الفلسطينية الرئيس مبارك نتنياهو إسرائيل برنامج الشاهد

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

عاجل.. إسرائيل تعلن قصف أهدافا لـ"حزب الله"

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. مساعد مدير المخابرات الأسبق: حاملات الطائرات الأمريكية تردع الأطراف الإقليمية فى أزمة غزة

الخبير الأثرى شريف شعبان: اكتشاف بردية كاملة لكتاب الموتى معجزة حقيقية

عاجل.. تقارير إعلامية: استشهاد قيادى كبير فى حركة حماس بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"