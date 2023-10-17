"الأونروا" تحذر من انتشار الأمراض في غزة

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه واستخدام الناس للمياه غير الصالحة للشرب.



وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، للصحفيين الاثنين: "لا تزال المياه منقطعة عن معظم السكان في غزة".



وتابعت: "نحن نتحدث عن مليوني شخص في قطاع غزة لا يوجد لديهم الماء، والماء يشرف على النفاد والماء هو الحياة. والحياة تشرف على النفاد في غزة".



وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمراض التي مصدرها المياه في حال استمرار الوضع الذي يكون فيه الماء غير متوفر في غزة، لأننا نعرف أن السكان يستخدمون مصادر للمياه القذرة، بينها الآبار".



وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن المياه والوقود والكهرباء قد تنتهي في غزة في غضون الـ 24 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن إسرائيل شددت الحصار المفروض على غزة ردا على هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر.

