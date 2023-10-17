أيمن سمير: الرئيس السيسى بذل جهودًا جبارة لإنهاء حصار الاحتلال لقطاع غزة

قال أيمن سمير، المتخصص في الشئون العربية والدولية، إن مصر صاحبة الريادة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مُشيدًا بتحرك الدولة المصرية للتعامل مع حصار الاحتلال لقطاع غزة.

وأضاف سمير في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهودًا جبارة من اتصالات ولقاءات على مدار الساعة مع مختلف دول العالم ولم يترك بابًا إلا وطرقه من أجل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع، أن الرئيس السيسي، كلف التحالف الوطني والجمعيات الأهلية، بسرعة إعداد المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتم تجهيزها ولكن كان هناك تعنت واضح من الجانب الإسرائيلي والذي قام بقصف معبر رفح أربع مرات آخرها في الأمس، مشيرًا إلى أن الذين يحملون الجنسيات الأجنبية كانوا يستعدون لمغادرة غزة أمس، ودخول المساعدات وانتظروا لساعات طويلة ولكنهم فوجئوا بضرب المعبر من الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل تروج للغرب أن القضية الفلسطينية بدأت يوم 7 أكتوبر

وتابع، أن إسرائيل تروج للغرب أن القضية الفلسطينية بدأت يوم 7 أكتوبر ولكنها لم تبدأ اليوم ولكنها بدأت من قبل عام 1948 والآن ما يطالب به الفلسطينيون لا يتجاوز 22% من أراضي فلسطين التاريخية وإسرائيل تأخذ 78% بالكامل من الأراضي.