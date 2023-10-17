بعد دعمه للقضية الفلسطينية.. ماينز يوقف أنور الغازى

أعلن نادي ماينز الألماني، اليوم الثلاثاء، إيقاف الهولندي أنور الغازي بعد دعمه للقضية الفلسطينية.

وكان الغازي، ذا الأصول المغربية، قد نشر بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلالها دعمه للفلسطينيين ضد ما يعانونه من عدوان واعتداء من الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يقوم بحذفه.

ونشر نادي ماينز بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أنه ردًا على المنشور الذي نشره الغازي، فإنه تم إعفاؤه من التدريبات والمباريات في الفترة المقبلة.

وزاد: "بهذا اتخذ الغازي موقفًا لا يطاق بالنسبة للنادي بشأن الصراع في الشرق الأوسط، وسبق الإصدار مناقشة تفصيلية بين مجلس الإدارة واللاعب".

وتابع: "يحترم نادي ماينز 05 وجود وجهات نظر مختلفة حول الصراع المعقد في الشرق الأوسط المستمر منذ عقود. ومع ذلك، فمن الواضح أن النادي ينأى بنفسه عن محتوى المنشور لأنه لا يعكس قيم نادينا".

وكان غازي قد انتقل إلى ماينز قبل أسابيع في صفقة انتقال حر، قادمًا من بي إس في أيندهوفن الهولندي.

ورحل أنور الغازي عن فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي، والذي كان آخر محطاته الاحترافية وانضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 ليصبح لاعبًا حرًا.

وبدأ أنور الغازي مسيرته في شباب فريق باريندكت الهولندي وانتقل منه لشباب فينورد في صيف 2006 ثم انضم لنادي سبارتان للشباب وتدرج في المراحل العمرية للنادي حتى وصل إلى فريق تحت 19 عامًا وانتقل منه لآياكس أمستردام في نفس المرحلة العمرية ثم صعد للفريق الأول بآياكس في صيف 2014 ثم انضم لنادي ليل الفرنسي في يناير 2017 وقضى مع النادي عامًا ونصف قبل أن ينضم لأستون فيلا ثم انضم بشكل نهائي في صيف 2019 وبعد موسمين ونصف انضم لإيفرتون معارًا ثم عاد للنادي في صيف 2022 ورحل لأستون فيلا في نفس الفترة.

ولعب أنور الغازي 326 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 79 هدفًا وصنع 40 لزملائه في الفريق.