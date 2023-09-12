مانشستر يونايتد يتحرك لضم أنور الغازي لحل أزمة الجناح الأيمن

كشفت تقارير صحفية عن تحرك إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم صفقة جديدة لصفوف الفريق في مركز الجناح الأيمن.

أنور الغازي بديلًا لسانشو وأنتوني في مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تستعد للتحرك من أجل العاقد مع أنور الغازي، جناح فريق أستون فيلا السابق.

ويأتي تحرك مانشستر يونايتد لضم الغازي بسبب موقف جادون سانشو، وأنتوني، جناحي الفريق، الغامض من المشاركة خلال الفترة المقبلة.

واستبعدت إدارة نادي مانشستر يونايتد البرازيلي أنتوني من المشاركة مع الفريق بسبب اتهامه باعتداءات جنسية وعنف منزلي ضد صديقته، فيما دخل جادون سانشو في خلاف مع إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، بعدما خرج الهولندي وأكد أن سانشو لم يشارك في مباراة أرسنال بسبب ضعف مستواه وهو ما نفاه اللاعب ووصفه بالكذب.



أنور الغازي لاعب حر في الوقت الحالي ويحق لمانشستر يونايتد التعاقد معه على الرغم من غلق باب الانتقالات الصيفية مطلع الشهر الجاري.

ورحل أنور الغازي عن فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي والذي كان آخر محطاته الاحترافية وانضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 ليصبح لاعبًا حرًا.



وأشارت ديلي ميل إلى أن أنور الغازي لديه عروض من الدوري السعودي ولكنه قد يفضل الانتقال لمانشستر يونايتد من أجل العودة مرة أخرى للدوري الانجليزي.

وبدأ أنور الغازي مسيرته في شباب فريق باريندكت الهولندي وانتقل منه لشباب فينورد في صيف 2006 ثم انضم لنادي سبارتان للشباب وتدرج في المراحل العمرية للنادي حتى وصل إلى فريق تحت 19 عامًا وانتقل منه لآياكس أمستردام في نفس المرحلة العمرية ثم صعد للفريق الأول بآياكس في صيف 2014 ثم انضم لنادي ليل الفرنسي في يناير 2017 وقضى مع النادي عامًا ونصف قبل أن ينضم لأستون فيلا ثم انضم بشكل نهائي في صيف 2019 وبعد موسمين ونصف انضم لإيفرتون معارًا ثم عاد للنادي في صيف 2022 ورحل لأستون فيلا في نفس الفترة.

ولعب أنور الغازي 326 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 79 هدفًا وصنع 40 لزملائه في الفريق.