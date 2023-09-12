الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يتحرك لضم أنور الغازي لحل أزمة الجناح الأيمن

أنور الغازي
أنور الغازي

كشفت تقارير صحفية عن تحرك إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم صفقة جديدة لصفوف الفريق في مركز الجناح الأيمن.

أنور الغازي بديلًا لسانشو وأنتوني في مانشستر يونايتد 

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تستعد للتحرك من أجل العاقد مع أنور الغازي، جناح فريق أستون فيلا السابق.

ويأتي تحرك مانشستر يونايتد لضم الغازي بسبب موقف جادون سانشو، وأنتوني، جناحي الفريق، الغامض من المشاركة خلال الفترة المقبلة.

واستبعدت إدارة نادي مانشستر يونايتد البرازيلي أنتوني من المشاركة مع الفريق بسبب اتهامه باعتداءات جنسية وعنف منزلي ضد صديقته، فيما دخل جادون سانشو في خلاف مع إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، بعدما خرج الهولندي وأكد أن سانشو لم يشارك في مباراة أرسنال بسبب ضعف مستواه وهو ما نفاه اللاعب ووصفه بالكذب.


أنور الغازي لاعب حر في الوقت الحالي ويحق لمانشستر يونايتد التعاقد معه على الرغم من غلق باب الانتقالات الصيفية مطلع الشهر الجاري.

ورحل أنور الغازي عن فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي والذي كان آخر محطاته الاحترافية وانضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 ليصبح لاعبًا حرًا.


وأشارت ديلي ميل إلى أن أنور الغازي لديه عروض من الدوري السعودي ولكنه قد يفضل الانتقال لمانشستر يونايتد من أجل العودة مرة أخرى للدوري الانجليزي.

وبدأ أنور الغازي مسيرته في شباب فريق باريندكت الهولندي وانتقل منه لشباب فينورد في صيف 2006 ثم انضم لنادي سبارتان للشباب وتدرج في المراحل العمرية للنادي حتى وصل إلى فريق تحت 19 عامًا وانتقل منه لآياكس أمستردام في نفس المرحلة العمرية ثم صعد للفريق الأول بآياكس في صيف 2014 ثم انضم لنادي ليل الفرنسي في يناير 2017 وقضى مع النادي عامًا ونصف قبل أن ينضم لأستون فيلا ثم انضم بشكل نهائي في صيف 2019 وبعد موسمين ونصف انضم لإيفرتون معارًا  ثم عاد للنادي في صيف 2022 ورحل لأستون فيلا في نفس الفترة.

ولعب أنور الغازي 326 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 79 هدفًا وصنع 40 لزملائه في الفريق.

مانشستر يونايتد أنور الغازي سانشو انتوني الجناح الأيمن

مواد متعلقة

بسبب الاتهامات.. أنتونى سانتوس يغيب عن مباريات مانشستر يونايتد

عنف واعتداء جنسى.. لاعب مانشستر يونايتد يواجه تهمتين جديدتين

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

الحبس 4 أيام لقاتل شقيقته وسط الشارع ببورسعيد

"دانيال" تدمر ليبيا وتخلف آلاف الضحايا وتمحى مناطق كاملة (صور وفيديو)

عاجل.. "مفيش تصالح فى الجديد".. وزير العدل يحذر من مخالفات البناء الجديدة

عاجل.. التحريات تفجر مفاجأة فى ذبح فتاة بورسعيد: المتهم شقيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية