بسبب الاتهامات.. أنتوني سانتوس يغيب عن مباريات مانشستر يونايتد

أعلن البرازيلي أنتوني سانتوس، جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن غيابه عن المباريات المقبلة رفقة ناديه.

يأتي ذلك عقب اتهام أنتوني سانتوس بالاعتداء جسديًا على صديقته السابقة "جابرييلا"، لتُقرر الشرطة البرازيلية فتح تحقيقًا مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.

أنتوني سانتوس يُعلن غيابه عن مباريات مانشستر يونايتد

وأصدر أنتوني سانتوس بيانًا رسميًا، عبر حسابه على منصة "إكس" –"تويتر سابقًا"-، أكد خلاله غيابه عن مباريات مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وقال أنتوني سانتوس في بيانه الرسمي: ""لقد توصلت لاتفاق مع مانشستر يونايتد على الغياب لفترة عن مباريات الفريق، لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضدي".

وتابع: "لقد كان قرارًا متبادلًا، لتجنب أي جدل أو تشتيت انتباه زملائي في الفريق".

بيان أنتوني سانتوس

وأضاف: "في الوقت الحالي، أصب كامل تركيزي على إثبات البراءة أمام الجميع ضد كل الاتهامات".

وواصل: "سأتعاون بشكل كامل مع الشرطة لمساعدتهم في الوصول إلى الحقيقة".

واختتم أنتوني سانتوس بيانه، قائلًا: "أتطلع للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن أنتوني سانتوس قد تم استبعاده من قائمة منتخب البرازيل، التي تستعد لخوض منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المُقامة حاليًا خلال فترة التوقف الدولي.

موعد مباراة منتخب البرازيل المقبلة في تصفيات أمريكا الجنوبية

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب بيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب البرازيل ضد بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية، في تمام الساعة الخامسة فجر يوم الأربعاء المقبل.