مستشار الرئيس الفلسطينى: لا يمكن التكهن بنتائج زيارة "بايدن" للمنطقة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن الموقف الفلسطيني والعربي ثابت في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، مُشيرًا إلى أنه لم يطلع على نتائج اجتماع الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التعاون الكبير مع مصر والأردن والسعودية يهدف إلى وقف العدوان وفتح ممرات إغاثة إنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر.

وأشار “الهباش” إلى أن السياسة لا تقبل التشاؤم أو التفاؤل، وأن زيارة بايدن غدًا للمنطقة لا يمكن التكهن بها، لكنه أكد أن أمريكا هى الراعي الأول لإسرائيل ولا تضغط عليها لإنهاء الاحتلال.

وأوضح "الهباش" أنه لا بد من استخدام كل أوراق الضغط المتاحة على أمريكا لتتراجع عن موقفها المتحيز، معربًا عن خشيته من استمرار العدوان وتفاقم الوضع الإنساني في غزة، مؤكدًا حركة فلسطين باستمرار مع الدول الشقيقة لوقف المجزرة.