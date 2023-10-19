الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شكرى يعلن مشاركة سكرتير الأمم المتحدة فى قمة القاهرة للسلام

فلسطين
فلسطين

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مشاركة السكرتير العام للأمم المتحدة في قمة القاهرة للسلام، المقرر انعقادها بعد غدٍ، تضفي المزيد من الزخم لهذا الحدث في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها لتحقيق السلم والاستقرار والعمل على احتواء الأزمات وتواصله المستمر لتحقيق هذا الهدف وهى جهود محل تقدير من جانب مصر.

وقال الوزير شكري إن جهود جوتيريش في الإشراف على عملية الإغاثة الإنسانية والإشراف على الأجهزة الأممية العاملة في هذا الشأن، يعد دليلًا آخر على الاهتمام الذي يوليه سيادته للمكون الإنساني لهذه الأزمة واهتمامه بحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.

من جانبه، قال سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش- خلال المؤتمر الصحفي- “اسمحوا لي أن أثمن عاليًا قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي”، مضيفًا أنه هنا في مهمة سلمية في أزمة حالكة لم ترها المنطقة منذ عقود.

وأكد أن القانون الدولي الإنساني يجب أن يتم احترامه وحماية المدنيين وهو أمر له أهمية قصوى وأن أي هجوم على منشأة تعليمية أو طبية أو مقرات للأمم المتحدة هو هجوم على القانون الدولي.

ووجه أمين عام الأمم المتحدة الدعوة لحماس لإطلاق سراح المختطفين، وأن تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المعونات إلى غزة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الشكوى والمعاناة التي يعاني منها قطاع غزة خلال السنوات الماضية، ولكن هذه المعاناة لا ترقى إلى مستوى المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الآن. 

ودعا لوقف إطلاق النار على أسس توفير الإغاثة الإنسانية وتوصيل قوافل الإغاثة من المياه والطعام والأدوية، مشيرًا إلى أن الأمراض تنتشر والناس تموت.. “وقد هالني ما رأيته من صور الدمار والموت في المستشفى الأهلي المعمداني”.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الخميس، بأن هناك 31 دولة أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام حتى الآن. 

وأشارت إلى أن هناك 3 منظمات قد أكدت أيضًا حضورها، وتستضيف مصر قمة "القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة.

قمة القاهرة للسلام السكرتير العام للأمم المتحدة السلم الاستقرار الإغاثة الإنسانية

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