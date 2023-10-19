يشغل بال الكثيرون عبر العالم معرفة هل تم فتح معبر رفح، وخاصة بعد الضغط الذي قادته مصر من أجل فتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية في ظل قصف إسرائيل المستمر على غزة، وسط ترقب بشأن مصير المساعدات عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن.

هل تم فتح معبر رفح.. ترحيب دولي بإدخال المساعدات لغزة

وتنشر “الدستور” التفاصيل الكاملة حول فتح معبر رفح، وتفاصيل اتفاق مصر وأمريكا على فتح معبر رفح.

رحب مسئولون أمميون باتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لـ قطاع غزة عبر معبر رفح والذي كانت تغلقه إسرائيل من الجانب الفلسطيني وترفض فتحه أمام المساعدات وإخراج المصابين للعلاج.

هل تم فتح معبر رفح بشكل كامل؟

ولاقت أخبار فتح معبر رفح اهتماما دوليا، فمن جانبه قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق لشبكة “CNN” "نحن نتفاوض مع الأطراف للتأكد من أنه يمكننا إدخال السلع الإنسانية ونحن الآن في طور المفاوضات ونحاول إدخالهم في أقرب وقت ممكن”.

فيما قال ممثل منظمة الصحة العالمية الإقليمي ريتشارد برينان: “نأمل ألا يكون الأمر متعثرا فهناك الكثير من التعقيدات أمام استمرار عملية المساعدات هذه”، مشيرا إلى أنهم يهدفون إلى توزيع حوالي 100 شاحنة من المساعدات يوميًا.

تفاصيل اتفاق مصر وأمريكا على فتح معبر رفح

وأوضحت “سي ان ان” (CNN)، أن مصر طالبت بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني للسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة مع تصاعد الغضب العالمي بشأن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وأثار القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة احتجاجات متزايدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وزاد من المخاوف من أن الحرب قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع بحسب الشبكة.

وفي حديثه في طريق عودته من زيارة إلى إسرائيل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتح معبر رفح إلى غزة أمام المساعدات الإنسانية وهو المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وقال بايدن إنه سيتم السماح لحوالي 20 شاحنة من قافلة المساعدات التي تنتظر لعدة أيام عند البوابة الحدودية المغلقة بالدخول إلى غزة عبر معبر رفح.

وقال بايدن إن الطرق القريبة من المعبر، المليئة بالحفر الناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية، يجب إصلاحها قبل أن تتمكن الشاحنات من المرور، مشيرا إلى أن العمل يمكن أن يتم على مدى ثماني ساعات يوم الخميس قبل تسليم الإسعافات الأولية يوم الجمعة.

وتزايدت دعوات المساعدة عبر معبر رفح بشكل متزايد خلال الأسبوع الماضي مع فرار الفلسطينيين في غزة إلى الجنوب، بسبب العدوان الإسرائيلي.

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وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن المخزونات الغذائية على بعد أقل من أسبوع من نفاد المواد الغذائية، وأن آخر محطة لتحلية مياه البحر في غزة قد أغلقت أبوابها، مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الوفيات والجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.