الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تطالب بفتح معبر رفح لدخول المساعدات وعبور النازحين

مندوبة بريطانيا لدى
مندوبة بريطانيا لدى مجلس الامن

طالب مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بفتح معبر رفح لدخول المساعدات وتوفير الضمانات الأمنية لمن يريد العبور.

فيما أخبرت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، مجلس الأمن أن تقييم بلادها أن إسرائيل ليست وراء انفجار مستشفى غزة.

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" مصر الخير " تعلن استمرار بقاء الشاحنات الأنسانية في العريش حتي فتح معبر رفح

جيش الاحتلال يهاجم طواقم الدفاع المدني

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قصف طواقمهم أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في "تل الهوى".

يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله اللبناني، مهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة، مؤكدًا إنه تمت ‏إصابته بشكل مباشر، مما أدى إلى ‏اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية، عصر اليوم.

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"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

بريطانيا غزة معبر رفح المساعدات الإنسانية مصر

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