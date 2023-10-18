بريطانيا تطالب بفتح معبر رفح لدخول المساعدات وعبور النازحين

طالب مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بفتح معبر رفح لدخول المساعدات وتوفير الضمانات الأمنية لمن يريد العبور.

فيما أخبرت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، مجلس الأمن أن تقييم بلادها أن إسرائيل ليست وراء انفجار مستشفى غزة.

جيش الاحتلال يهاجم طواقم الدفاع المدني

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قصف طواقمهم أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في "تل الهوى".

يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله اللبناني، مهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة، مؤكدًا إنه تمت ‏إصابته بشكل مباشر، مما أدى إلى ‏اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية، عصر اليوم.