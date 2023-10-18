الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطنى للعمل الأهلى: ننتظر السماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة فى أسرع وقت

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن إسرائيل تمارس حملة بربرية وانتقام من المدنيين والعزل في فلسطين بشكل واضح على مرأى من كل دول العالم، موضحًا أنه لم تندد أي منظمة دولية أو أممية بشأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن المجازر تدور ليل نهار لقتل الأطفال والنساء والشيوخ وكل المدنيين في قطاع غزة، ولا يوجد أي دولة عظمى خرجت لتندد بما يحدث، رغم تحدثهم وتشدقهم الدائم عن حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي تحرك بأكبر حملة شعبية للتبرع بالدم في الجامعات المصرية، ويعمل خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة في جمع كافة الاحتياجات من الغذاء والدواء وأجهزة التنفس للأشقاء الفلسطينيين.

وتابع: مستمرون في تنظيم هذه العملية من المساعدات والإغاثات، ونتمنى دخولها في أسرع وقت، ونطمئن الجميع بأن المواد لن تتلف ويتم تخزينها بشكل جيد جدًا في سيارات حفظ للمواد الغذائية.

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مصطفى زمزم التحالف الوطني للعمل الأهلي إسرائيل فلسطين القصف الإسرائيلى

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