فيبي فوزي: نقف جميعًا صفًا واحدًا خلف قيادة الرئيس السيسي

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نؤكد على وقوفنا جميعًا صفًا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأكيده أنه لا تفريط في شبر واحد من أرض مصر وأن أمن مصر القومي خط أحمر.

وأضافت النائبة فيبي فوزي، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة التاريخية والتي تعتبر سابقة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف مستشفى الأهلي المعمداني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحسن عندما أكد في كل ما قام به من مشاورات وإجراءات منذ بدء التصعيد على ضرورة الانصياع للحق والاستماع لصوت العقل، و الاعتراف بعدالة القضية الفلسطينية.

وتابعت: “ما يجري على أرض غزة من عدوان وحشي يكاد لا يكون له نظير في تاريخ الحروب الحديثة، حيث يمارس جيش ذو آلة حربية عدوانه على شعب أعزل إلا من إيمانه بقضيته وحقه في استرداد أرضه السليبة والقدس الشريف والأقصى المدنس من قبل قوات الاحتلال”.